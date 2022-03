Los 50 discos que marcaron al dj de Ibiza Joan Ribas, en un libro

Para todos los amantes de la música lo más complicado es elegir un disco, una canción, un artista... «Depende del momento», es la respuesta más común. Joan Ribas (Ibiza, 1963) se lo piensa mucho antes de contestar. Se hace el silencio. Al final responde a la inevitable y fatal pregunta: «Me quedo con King Crimson. Siempre me ha parecido que estaban un escalón por encima de los demás». Para ‘Monstres desagraïts’, el libro que acaba de publicar con Finis Africae, ha seleccionado ‘Islands’: «Puede que no sea su mejor disco, pero es por ese momento. Lo compré en una gasolinera en casete en 1984, cuando iba a Córdoba para hacer la mili. El pintor Rom Ero me había dejado un walkman, que era algo impresionante en ese momento. Y ese disco, con su relación con Ibiza y con el Mediterráneo, me acompañó en ese viaje. Me devolvió el mar en el interior peninsular de Cerro Muriano».

En el libro, el veterano dj ibicenco, que comenzó su carrera en los bares del puerto de Vila siendo un adolescente y que se hizo un nombre en Pacha y los grandes templos de la electrónica, rescata 50 de sus primeros discos, aquellos que de una u otra forma moldearon su despertar musical. Lo ha titulado ‘Monstruos desagradecidos’ porque para sus seguidores «son algo más allá de lo humano, pero no hacen lo que hacen para que disfrutes, eso les da igual, lo hacen porque es lo que sienten», asegura. «Su deseo no es devolvernos las risas y las lágrimas, ellos las roban. No les somos fieles, somos sus esclavos, y sabemos que las cadenas con las que nos han atado a nuestra memoria son del acero más indestructible», escribe en el prólogo. En esa selección hay jazz, rock, soul, pop, funky, disco... De Miles Davis a los Beatles, Hendrix, Rolling Stones, Doors, Aretha Frranklin, Led Zeppelin, Springsteen, Janis Joplin, Pink Floyd, Chick Corea, Bowie, Herbie Hancock, Zappa, Coltrane, Santana o Triana... única referencia española en el sumario. Una diversidad de la que hace gala: «Representa mis gustos eclécticos -dice-. Sigo buscando e investigando cada día. Todos los días de mi vida. Es lo que me mantiene vivo. Y el mayor placer es seguir descubriendo cosas y descubriéndoselas a los demás. Como se suele decir, el mejor dj no es el que te pone la canción que quieres escuchar, sino el que pone la que querías escuchar y no conocías». La presentación del libro tendrá lugar el viernes 1 de abril a las 20 horas en Teatro Ibiza y después se marcará una sesión de soul y funky en la que seguro que sonará ‘Sex Machine’ La idea de ir escribiendo sobre discos nació hace años, en un artefacto que llamó ‘Moment vinil’ en su Facebook, en el que acompañaba cada disco con una pequeña historia. Luego fue creciendo y amplió esas reseñas hasta las 2.000 palabras cuando decidió volcarlas al papel. Todo estaba más o menos listo para 2020, pero la pandemia lo retrasó y los relatos siguieron creciendo, como en el caso de Joni Mitchell: «Cuando ya tenía el libro muy avanzado me enteré de que había estado en Ibiza poco antes de grabar ‘Blue’. Tenía que añadirlo». La cantante canadiense se alojó en la isla en casa del mítico fotógrafo Karl Ferris, autor de portadas icónicas del rock, y estuvo en una fiesta en casa de Jann Wenner, propietario de la revista Rolling Stone, en la que pudo cantar algunas de las canciones de lo que iba a ser su próximo disco con un dulcimer. La relación con Ibiza es una de las variables que Ribas ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar los discos y alimenta también el libro con vida y milagros de los artistas y anécdotas propias que los relacionan con su memoria. Además de las reseñas literarias, ‘Monstres desagraïts’ cuenta con dos prólogos de dos personas que le han acompañado en su periplo en las cabinas, Juan Suárez y Jordi Carreras, ilustraciones a cargo de su pareja, Isa Aguilar, fotos de Óscar González, de otros fotógrafos de su trayectoria en diferentes épocas y locales y flyers de fiestas en las que ha participado, entre las que destaca la archiconocida ‘Flower Power’ de Pacha. Ribas lleva más de 40 años como «dj, o pinchadiscos, o selector», dice, en bares ya desaparecidos de Vila como el Akelarre o el Be Bop o la Oreja Perdida y después en Space, Café del Mar, Privilege, Las Dalias, Edén, Es Paradís... del jazz a la electrónica y entre los popes del Balearic Sound. Ha compartido platos con Pippi, Alfredo, César de Melero, Java, Ángel de Frutos y cientos de los mejores dj del mundo. Ha hecho programas en diferentes emisoras y pinchado en fiestas como la de MTV y ha recibido varios premios, entre ellos el de mejor pincha nacional de Dj Mag. También ha sido concejal por Guanyem en el Ayuntamiento de Ibiza. La presentación Una vez dejada atrás su carrera política y después de dos años casi sin trabajar por la pandemia, ahora está deseando volver a «llevar la efervescencia a la pista», en una temporada que parece que puede ser muy buena para bares musicales, hoteles y discotecas. Los expertos Juan Suárez y Jordi Carreras, además de Toni Ruiz, estarán en la presentación del libro, el viernes 1 de abril a las 20 horas en Teatro Ibiza, la primera de una serie por Ibiza y Formentera y otras localidades como Barcelona, Valencia o Andorra. Después se marcará una sesión de soul y funky en la que seguro que sonará ‘Sex Machine’, su canción fetiche: «Es la que más he pinchado, de largo, en toda mi vida». Y volverá a rendir pleitesía a James Brown, como «padre e inventor del funky».