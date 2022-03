«El viajero está más solo que la una, pero esa sensación no le molesta; el viajero sabe que la soledad es el precio de la independencia y de la paz con uno mismo».

‘Nuevo viaje a la Alcarria’. Camilo José Cela)

Todo lo que puede tener de bueno el silencio, lo tiene de malo la soledad. Tal vez, la soledad sea intrínsecamente perjudicial, pues el mismísimo Dios, para no estar sólo, montó el galimatías trinitario, ese ser tres en uno que dice el catecismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una divinidad plural que así está ‘acompañada’, pero, eso sí, sin presencia femenina. Detalle sospechoso cuando en las religiones más antiguas siempre dominó la Diosa-Madre. Me pregunto si no será un reflejo machista de quienes, incapaces de concebir la deidad femenina, escribieron los libros sagrados. En todo caso, está claro que el buen Dios no está solo en las altas esferas, pues enseguida se rodeó de legiones angélicas que ordenó en estricto escalafón funcionarial: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, virtudes, dominaciones y potestades. El hecho de que algunos de ellos se rebelaran y fueran demonizados en el Hades es un dato anecdótico, pues también los belcebúes distraen a Dios en su soledad.

Y después de montar el tinglado trinitario y angélico, Dios creó el Edén, utópico palmeral con ríos de leche y miel, flora lujuriosa y mansos animales. Allí modeló una figura de barro, le dio un soplo y nació sin infancia el bueno de Adán, un nombre a tener en cuenta porque leído del revés significa ‘Nada’, una advertencia para que el hombre no olvide que sólo es ‘tierra’. Pero además de ser poca cosa, Adán se aburría y el Hacedor cayó en la cuenta de que la felicidad, para ser tal, necesita ser compartida. Fue cuando dijo «no es bueno que el hombre esté solo» (Gen, 2,18) y decidió ayudar a su solitaria criatura, pues estaba claro que Adán no estaba triste por carecer de alas para volar como las aves, ni por no tener agallas para nadar como los peces. Estaba alicaído porque estaba solo, un defecto de fabricación que tuvo fácil solución: una tarde que Adán estaba ahíto de bananas y echaba una cabezada junto a un frondoso sicomoro, vio Dios que su criatura soñaba con una hermosa compañera y, aprovechando la ocasión, se la sacó de una costilla. Y para que la pareja no se quejara de soledad ‘compartida’, -los dioses tienen a veces brillantes iniciativas-, les dio una orden: «creced y multiplicaos». Fue un acierto, porque ha sido el único mandamiento que hemos cumplido desde que el mundo es mundo a rajatabla. Tanto es así que Dios tendrá que cambiar el emplazamiento del Juicio Final, pues el valle de Josafat se nos ha quedado pequeño.

Pero volviendo a nuestro tema, la soledad, recuerdo un test que hace algunos años hizo la Universidad de Lovaina para averiguar el peso que tiene el hecho de estar solo en los humanos. Seleccionaron un numeroso grupo de niños y a cada uno se le preguntó cómo prefería celebrar su cumpleaños: a) solo, pero con muchos regalos; b) con sus padres y con un único regalo; o c) con sus amigos, pero sin ningún regalo. El 70 % de los niños escogió la última opción. No concebían la felicidad solitaria. Y es que vivimos la soledad como vacío. Un hombre solo se siente desvalido. Precisamente por eso, el navegante solitario no se da tiempo para sentir la soledad y se mantiene ocupado: vigila rumbos, vientos y velas, lee a Borges y oye música de Bach, escribe un diario de navegación, pesca, cocina, come y duerme. Sabe que la soledad es su peor enemigo.

La paradoja, sin embargo, es que, hagamos lo que hagamos, -no importa que busquemos distracciones- estamos radicalmente solos. Vivimos entre otros, pero les vemos como en una galería de espejos. Usted puede tener consorte, padres, abuelos, hermanos, hijos, suegra, cuñados, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, pero nadie puede sentir lo que usted siente. La dicha, la alegría, el dolor y el miedo que yo siento son míos, sólo míos. Y sus sentimientos son suyos, sólo suyos. La primera persona del plural, la más hermosa en cualquier conjugación, ‘nosotros’, es una ficción gramatical. Yo, tú y él, andamos siempre separados, avanzamos en líneas paralelas.

Todos somos ‘yoes’ individuales y de ahí nuestro ontológico ego-ísmo. Freud decía que el egoísmo se puede educar, pero no extirpar. Y que incluso el amor más altruista busca con egoísmo disimulado la felicidad que, como en el caso del mártir, puede estar en un premio futuro, tal vez la butaca de platea en el cielo que prometen las religiones y los mitos Y la experiencia de soledad la agudiza el dolor. El dolor nos aísla, subraya nuestra soledad. De ahí que todos los que sufren busquen consuelo y compañía, esa camaradería conmiserativa que vemos entre los enfermos de los hospitales que comparten un mismo problema: «en mí dolor –se dicen- estoy acompañado». Y la radical soledad, finalmente, la tenemos en la muerte, porque el acto de morir es personal, es intransferible. On mourra seul, decía Pascal. Al morir, puedo estar acompañado. Alguien puede abrazarme y apretar mi mano entre las suyas, pero soy ‘yo’ el que se muere.

La soledad, de hecho, nos acompaña durante toda la vida porque nadie vive ‘la vida’ por nosotros. La soledad nos sigue como si fuera nuestra sombra. Sólo podemos paliarla con el acompañamiento del cirineo, con la con-miseración, la con-dolencia y la com-pasión. Y me temo que no podemos ir más allá.