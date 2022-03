"Me encantaría trabajar en España, es un país muy importante cuando hablamos de cine o series"

Hablar de Kerem Bürsin es hablar de un fenómeno de masas internacional que llegó a España de la mano de la serie turca 'Love is in the air'. Pero una charla con él permite ver que es mucho más que un actor de moda, es un intérprete que siente verdadera pasión por su trabajo, que está deseando abrirse nuevos caminos y que no cierra la puerta a nuevas experiencias profesionales más allá de las fronteras de su país. Y también es una figura pública que no duda en pronunciarse sobre cuestiones sociales y defender el papel de la mujer en la sociedad del siglo XXI y una persona, muy apegada a su familia, a la que la fama y el éxito no le han hecho dejar de tener los pies en la tierra. Amable, locuaz y muy cercano, su presencia en el Festival de Cine de Málaga ha sido toda una revolución y este domingo ha atendido a La Opinión de Málaga, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, en el hotel Soho Boutique Castillo de Santa Catalina, donde ha estado alojado estos días.

¿Qué ha supuesto para usted poder estar en el Festival de Cine de Málaga? ¿Está contento con la experiencia?

Ha sido maravilloso. Ser invitado al festival, tener la oportunidad de venir. Es un bonito sueño, si hubiese soñado algo así me hubiese despertado muy feliz y soy afortunado de que ha sido real.

Ha podido conocer a intérpretes y directores y además anoche tuvo la oportunidad de estar con Antonio Banderas

He conocido a grandes actores y actrices, productores y directores, y todos han sido muy amables conmigo. Y pude ver la obra de Antonio Banderas, que es un actor fenomenal. Como actor, poder ver a un maestro como él es como tomar lecciones. Estaba sorprendido porque no había conocido a alguien tan amable y agradable siendo tan exitoso. Y estuvimos hablando sobre la obra, me la estuvo explicando y para mí era como 'quiero abrazarte', porque he crecido con su trabajo, con sus películas. Fue algo maravilloso.

¿Había estado antes en Andalucía?

No, nunca. Es mi segunda vez en España, no he estado aún en Madrid o Barcelona, pero lo que le digo a todo el mundo sobre lo que he visto en Málaga o en Gran Canarias es que son lugares muy bonitos. Anoche cuando íbamos caminando para el teatro por la calle Larios, era todo maravilloso... pero creo que lo hace todo maravilloso en España, por lo que he visto, es la gente. Vas caminando y ves a la gente divertirse, gente en la puerta de los bares bailando, los ves pasárselo bien. Es el alma de la gente. Me encanta.

Sus fans han venido a acompañarlo y verlo durante su estancia en Málaga. Tiene que ser toda una experiencia ver ese apoyo tan grande que tiene

Honestamente, es una gran sorpresa para mí. Y cada vez que me pasa, me siento muy agradecido y humilde, es algo a lo que no sé si me acostumbraré. No me gusta la palabra fan, porque no las veo así, son personas, pero es muy bonito tener ese tipo de seguidoras, me siento muy afortunado.

¿Cuál cree que es la clave del éxito de su serie y de otras series de producción turca más allá de las fronteras de su país?

No lo sé, no creo que nadie lo sepa. Pero creo que lo más importante es que es hermoso ver a Turquía, mi país, triunfar, conectar con la gente a pesar de ser un idioma distinto. Conectar a través del arte es fenomenal. Lo que vemos es un lenguaje universal, el de las emociones, los sentimientos, lo que puedes ver a través de los ojos y el corazón y eso es hermoso. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo y ves a la gente y ves que no es eso lo que quieren... la gente quiere ser feliz, quiere aceptar a las personas por sus diferencias.

¿Tiene planes para trabajar fuera de Turquía?

Sí, eso espero. Turquía es mi hogar, siempre voy a estar allí, siempre voy a querer trabajar allí. Pero algo que es importante para mí es ser capaz de representar a mí país en otros lugares. Me encantaría trabajar en España, en América. Me encantaría trabajar fuera y cuando pienso en España, con sus grandes actores, productores, directores que están triunfando desde hace años. Es un país muy importante cuando hablamos de cine o series y hay tanto que puedo aprender de ellos. Por razones egoístas, como un actor que quiere crecer, me encantaría trabajar aquí. Por ejemplo hay otro maravilloso actor, que he descubierto, Pedro Alonso, que es fenomenal. Estoy deseando trabajar aquí, sería una experiencia maravillosa.

Además de ser actor, tiene una productora. ¿Le gustaría trabajar en otros ámbitos del mundo de la actuación, hacer de director?

Oh sí. Ojalá algún día tenga la fortuna de dirigir, pero aún tengo mucho que aprender. Llevo muchos años trabajando y he logrado apreciar aún más el trabajo y la pasión que hay detrás de las cámaras. Es donde la magia realmente ocurre. Y también la pasión que tengo por producir es para ser capaz de contar historias que nadie quiere contar, dar la oportunidad a directores de contar historias que en otros sitios no pueden contar y buscar que haya más mujeres en Turquía detrás de las cámaras, que las mujeres estén más implicadas en este mundo.

Siempre se ha pronunciado sobre temas sociales y cuestiones tan importantes como los derechos de las mujeres, ¿cree que es importante que gente como usted que son figuras públicas alcen la voz para poner el foco en esos temas?

Definitivamente, creo que es importante. Pero si alguien no quiere hacerlo no puedo hacer más que respetar su posición. Pero para alguien como soy yo, no puedo estar callado, puede haber muchas cosas en juego, si dices esto o lo otro puede afectar a tu carrera, pero ¿sabes qué? a mí no me importa, porque si hay algo que está mal eso es más importante que mi carrera. Está mal y es muy triste, no es justo. Es importante alzar nuestra voz, pero para mí es más importante mostrar que está bien decir que algo está mal, porque esa es la única manera de cambiar las cosas. No se trata de decir vamos a estar al lado de las mujeres, las mujeres no nos necesitan, las mujeres pueden hacer cualquier cosa. Y tengo un fuerte convencimiento de que si eso puede pasar, podemos cambiar el mundo a mejor, porque ahora mismo no lo es. Y la razón es muy obvia, porque es un problema global, es el mundo en el que hemos crecido. Yo siempre he estado implicado con estas cuestiones, pero en estos últimos cinco años he tenido ayuda profesional con asuntos como el sexismo o el patriarcado y cuestiones relacionadas y te das cuenta que muchas de las cosas que has aprendido están mal y que tienes que desaprenderlas y cuando lo haces es como salir de la matriz.

Como actor ha conocido ya el éxito, pero no es un mundo nada fácil, ¿cuándo decidió que quería dedicarse a ello?

Quería ser un actor desde que era un niño. Mi familia se mudaba mucho y estábamos solos mucho tiempo. Eramos solo nosotros cuatro y estamos muy unidos por ello, porque si cambiábamos de país al principio solo nos teníamos a nosotros. Mis padres aman las películas, les encantaba llevarnos al cine. Hemos hablado de Banderas antes y cuando yo era niño lo veía en el Zorro o Desperado y lo que era más interesante en los 90 es que no era como ahora, no teníamos Netflix ni nada parecido, así que veíamos las películas cuando salían o en la tele. Y para mí, siendo un niño, ver a Banderas o Anthony Hopkins haciendo diferentes papeles era asombroso. Me encantaba ver películas y cuando fui creciendo empecé a hacer teatro. En mi último año en el instituto hice una obra, que había hecho antes musicales, otras obras, pero aquella vez fue la primera vez que viví lo de meterme en el personaje, desarrollarlo y después vas conociendo a gente en la Universidad que comparte esa pasión contigo… Mi padre era un hombre de negocios y en ese mundo vas subiendo de nivel hasta que te jubilas y te quedas en casa, juegas al golf o cambias de empleo y sigues trabajando. Mi hermana es artista también, es mayor que yo y siempre ha sido una enorme inspiración en mi vida. Le gustaba la fotografía, quería hacer fotografía, no le importaba si ganaba dinero o no, quería hacerlo porque le gustaba. Y para mí fue, sí, quiero ser actor. Para mi padre fue como ’ahora mis dos hijos van a tenerlo difícil’ (risas). La actuación es un mundo en el que podría pasar toda mi vida y nunca sería suficiente, porque siempre hay espacio para crecer y eso es emocionante. Siempre te estás desarrollando. Por ejemplo, en Banderas lo que es más asombroso es que lo ves actuar y es como si fuese siempre su última actuación, lo da todo. En Company, especialmente en su última canción, viéndolo tenía la piel de gallina. Es un actor que ha hecho cientos de películas, pero en Málaga, sobre el escenario, frente a 150 personas está dándolo todo, poniendo todo su corazón en ello. No importa si hay millones de personas o tres personas, lo tienes que hacer en la forma que tienes que hacerlo. Es eso lo que me hizo enamorarme de la actuación.

El hecho de mudarse tanto supongo que le ayudó a ver el mundo de otra manera, conocer otras culturas, otras formas de vivir

Sí, por supuesto, también tenía sus dificultades porque vas dejando a amigos y eso siempre es triste, pero ahora, con 34 años, si estoy más de tres cuatro años en el mismo sitio pienso 'tengo que irme, tengo que cambiar mi vida' (risas). El lugar en el que he estado más tiempo viviendo de momento es Estambul, que llevo allí diez años. La parte buena de eso es que aprendes a adaptarte, aceptas las diferencias, que hay diferentes personas y aprendes que las diferencias no son malas, sino que es algo hermoso. Y también aprendes que la cultura, puede ser diferente, la religión, el color de la piel, pero es lo mismo, hay charlas, hay risas, hay llantos, hay bromas y eso es lo que nos hace humanos.

¿Cómo hace para combinar su éxito profesional y el resto de su vida? ¿Qué es lo que le hace tener los pies en la tierra?

El éxito significa cosas distintas según cada persona, pero mi filosofía personal es que mientras más grande te haces, mientras más éxito logras, más necesitas tener los pies en la tierra. Yo fui un actor en apuros durante ocho o nueve años.Tuve muchos trabajos diferentes, hubo un momento en el que tenía tres o cuatro trabajos, me levantaba a las cuatro y media de la mañana para abrir un gimnasio, de allí me iba a un trabajo como conductor recogiendo a gente para llevarlas a audiciones, y después trabajaba en un club por la noche… Sé lo que es eso, por eso estoy agradecido por lo que he conseguido, por haberlo experimentado, porque te das cuenta de que era un camarero y era Kerem y ahora sigo siendo Kerem, nada ha cambiado. Si preguntas a mis amigos o a mi familia te dirán ‘él no es famoso’, porque no actuamos como si lo fuese, no hablamos como si lo fuese. Mi familia es como 'muy bien, perfecto, eres actor, pero eres nuestro hijo'. No es eso donde ponemos el foco.

¿Cómo se lleva con las redes sociales? En estos tiempos se han convertido en una herramienta casi imprescindible para todos en nuestras profesiones

Al principio, pensaba que tenía que ser más serio, pero llegó un punto en que pensé ese no soy yo y no quiero ser falso, tenía que ser yo mismo. Soy consciente de que son importantes y las uso de una forma muy real. Si no estoy feliz no voy a fingir que lo soy, y creo que la gente que me conoce o me apoya se da cuenta de ello. Si algo está pasando en mi vida, no puedo fingir mira qué feliz soy, eso no es real. hay estudios sobre las redes sociales que dicen que no están afectando a la gente de un modo positivo, especialmente a los niños, por eso creo que es importante para mí usarlas de una manera en la que no tienes que pretender mostrar que eres súper rico, o súper feliz o tienes la mejor vida del mundo, mostrar Marbella, Ibiza… no tienes que hacer eso, pero puedes decir 'no a la guerra' o hablar de los derechos de las mujeres o puedes hacer alguna tontería y simplemente mostrarla o decirle a la gente: Os quiero. En Twitter, hay cosas maravillosas que la gente está escribiendo y me gusta decirles gracias, o contarles que mi dibujo animado favorito era Woody Woodpecker (El pájaro loco), creo que esa es la parte interesante de las redes sociales, porque en los noventa no podíamos llegar a la gente de esta manera, pero ahora yo le puedo escribir a Javier Bardem que es maravilloso por ejemplo. Y si con las redes puedes hacer feliz a alguien, pues yo quiero hacer feliz a la gente, si tienes el poder de hacer feliz a la gente así, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer a alguien sonreír?

¿Volverá pronto a España?

Eso espero, tengo aquí un equipo maravilloso, hemos conocido a mucha gente maravillosa y hemos hablado con gente estupenda y sería todo un honor poder volver y trabajar aquí.

¿Y unas vacaciones por aquí?

Definitivamente, en el verano para que me podáis ver en bicicleta, con mi skate, diciendo ‘Hola’ (risas). Realmente me encantaría además aprender el idioma, cuanto más vengo más me enamoro de este país.