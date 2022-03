Libertad y utopías

En ‘Un mundo feliz’, Huxley nos presenta el drama que supone la existencia de un individuo que, por sus ideas personales, trastoca el orden y la armonía de la sociedad en la que vive, supone un contrapunto trágico y es un verdadero peligro para los demás. En la utópica comunidad que Huxley nos ofrece, la libertad es una regresión a estadios primitivos de la vida del hombre y la argumentación de fondo es muy simple: la libertad implica indeterminación, relativismo, estar al albur de acciones que dependen de la particular opinión o creencia de cada cual, que no tienen en cuenta todos los datos que confluyen en una decisión ni valoran tampoco sus consecuencias. En este sentido, la libertad es un grave riesgo, el camino más corto hacia la anarquía y el caos. Lo que para uno es blanco, para otro es negro. Lo que para uno es insurrección, para su vecino es liberación.

Mucho antes que Huxley, Platón ya había planteado en su ‘República’ que una sociedad perfecta no puede admitir que un individuo rompa la norma, que sea extravagante o levantisco. El bien individual sólo puede ser una consecuencia del bien colectivo. En estas concepciones utópicas, el mal moral, el mal que hacemos a los otros, es el precio que pagamos por la libertad. Y la conclusión a la que se llega es evidente: en un mundo en el que sólo pudiéramos hacer el bien y necesariamente eligiéramos siempre lo mejor, la libertad no tendría razón de ser. De ahí que las utopías coincidan casi siempre en presentarnos una comunidad perfecta que funciona como una máquina bien ajustada en la que cada ciudadano hace lo que debe hacer, lo que se espera que haga, se comporta como la ‘pieza’ del Gran Engranaje del que forma parte, razón de que en tal circunstancia no tenga sentido la libertad. ¿Qué libertad le podemos exigir a un tornillo, a un cojinete, a una rueda, a una correa de transmisión? Los movimientos del hombre están predeterminados para interaccionar con los de otros hombres y todos actúan según el plan que, sin sorpresas, proporciona el bienestar general en el feliz reino de Utopía.

En todo caso, ‘ser’ en el hombre implica ejercer aquella libertad para conseguir por sí mismo la propia felicidad

Es un planteamiento que tiene su lógica, pero que históricamente ha creado dictaduras, totalitarismos y fanatismos. Para entender el error de estas visiones utópicas tenemos que retroceder y ver qué es lo que define al ser humano. En ocasiones, se ha comparado la situación del hombre primitivo y la del niño. Uno y otro emergen como entes indiferenciados y dependientes: el primero está condicionado por la Naturaleza y el segundo depende en todo de su madre. Pasa el tiempo y vemos que el desarrollo del niño y del hombre acontecen en la medida en que afirman su realidad diferenciada, según conquistan su autonomía, su libertad. El ‘yo’ emerge en un proceso de rebeldía o secesión, a partir de una creciente individuación que conlleva desarraigo, inseguridad, responsabilidad y también soledad: «yo decido, soy responsable de mis actos y asumo sus consecuencias». La vida personal sólo se da cuando las acciones no están determinadas por ninguna fuerza incoercible, por ninguna coacción externa ineludible. Esa libertad es la esencia de la condición humana.

Dos vertientes

Pero esta individuación o libertad tiene dos vertientes que, aunque parecen contraponerse, son complementarias. El individuo, en tanto que ser individido, es un yo, un todo integrado física, mental y emocionalmente, una entidad separada y capaz de autonomía. Pero el hombre es también una aguja en una caja de agujas, vive-con-otros. Por eso decimos que la libertad de uno acaba donde comienza la libertad del otro. Se trata, por tanto, de conseguir, entre las libertades individuales, la necesaria armonía que nos permita crecer individual y colectivamente, pero sin caer en mecanicismos. Podemos conducir nuestro coche e ir con él a donde queramos, pero tenemos que respetar las normas de tráfico que ordenan nuestros movimientos y tratan de impedir las colisiones. Y aquella libertad se da, también, entre dos tendencias básicas que asimismo parecen oponerse, cuando, de hecho, se implican y equilibran recíprocamente como los pesos de una balanza: el ansia de vida intensa –vivir a tope, vivir en profundidad, etc- y el ansia de vida segura, es decir, una vida que implica comodidad, refugio, bienestar, etc.

En todo caso, ‘ser’ en el hombre implica ejercer aquella libertad para conseguir por sí mismo la propia felicidad. Si comparamos la complacencia pasiva de quien hereda una casa con la satisfacción de quien la obtiene con su propio trabajo, es evidente que la de este último será mayor porque el esfuerzo crea valor. Quien tiene sed es quien más aprecia un vaso de agua. Y también añade valor el hecho de superar la incertidumbre: un premio cantado de antemano nos deja indiferentes. Superar un riesgo, en cambio, vencer una dificultad, añade mérito y aporta una dicha añadida. El riesgo de perder, aumenta la felicidad de quien consigue ganar. Cualquier deportista lo sabe. Esa ‘entrega’ en la acción es fundamental. Kierkegaard decía que «quien se pierde en su pasión, pierde menos que quien pierde su pasión». Nosotros podríamos decir –viene a ser lo mismo- que es preferible perder la vida que perder las razones de vivir.