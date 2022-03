El Centro de Cultura Can Jeroni acoge la exposición ‘Acrílicos fluidos’, la primera que hace Wendy Williams-Schmitz después del paso de su obra de arte figurativo a la abstracción. La inauguración será esta tarde a las 19 horas. La exposición se podrá visitar hasta el 3 de abril en el horario habitual de la sala.

La artista, muy arraigada en Sant Josep, donde reside desde hace 50 años, presentó en noviembre de 2020 en la misma sala una muestra que ya presentaba su transición hacia su nuevo estilo. Esta exhibición incluía algunas de las piezas representativas de su etapa previa, con la representación de paisajes y momentos de la gente del pueblo, junto a obras abstractas en acrílico fluido.

«Estos cuadros son un soplo de aire fresco para mí después de estar más de 30 años realizando arte figurativo inspirado en fotografías del entorno, paisajes y vecinos del municipio, además de sus lugares emblemáticos. Ahora a través de este nuevo estilo me siento más libre puesto que me ofrece más espontaneidad, no paro de tener ideas. Estoy ilusionada con la abstracción en esta nueva etapa y esto se ve en esta nueva exposición para la que invito a todo el mundo a que venga a disfrutarla».

Entre el 1974 y 2008 Williams-Schmitz ofreció 37 exposiciones individuales y participó en once muestras colectivas. Sus mosaicos y murales cuelgan de los muros de dependencias de administraciones públicas, hoteles y casas en toda la isla.