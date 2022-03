El Consell de Ibiza ha presentado la isla como destino de acontecimientos culturales internacionales en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Ante unos treinta periodistas especializados en viajes, música y cultura, la jefa de Promoción Turística Carmen Sánchez ha explicado qué Ibiza "es una marca mundialmente conocida por la música electrónica, pero tiene muchas alternativas culturales a ofrecer: pintura, escultura, cine, patrimonio, espectáculos de luz, de teatro, experiencias como la Ibiza Medieval, ferias gastronómicas, festivales folclóricos, etcétera", todo sin dejar de banda la música, "la oferta de que va mucho más allá de las discotecas y la electrónica".

Como ejemplo ha puesto el festival 'ContrastIbiza', que se celebrará los días 27 y 28 de mayo en sa Punta des Molí de Sant Antoni y que contará con artistas internacionales como los baterías de Blondie y Ramones, Clem Burke y Marky Ramone, la cantante y compositora Sophie Auster, hija del escritor Paul Auster, en concierto, y la bajista del grupo White Zombie, Sean Yseult, que inaugurará una exposición de fotografías.

En la presentación celebrada a 'La Nacional', el centro cultural español más antiguo de los Estados Unidos situado en el barrio de Chelsea de Nueva York, se ha explicado toda la oferta cultural de Ibiza destacando 'ContrastIbiza'. El festival incluirá una sesión en que Clem Burke y Marky Ramone, dos de los baterías más conocidos del mundo, pincharán juntos por primera vez en la historia en Ibiza el 28 de mayo. Gracias a Clem Burke también se proyectarán los documentales ‘My view’ y ‘Blondie: vivir en La Habana”. Un día antes, Sophie Auster ofrecerá un concierto con banda y Sean Yseult desvelará las obras que ha realizado parala exposición 'The ajo axed for you'.

Desde el Consell se ha incidido ante el mercado norteamericano en las posibilidades de viajar a la isla durante todo el año para descubrir un calendario de actividades y un patrimonio único en todo el Mediterráneo. "Cómo llevamos diciendo durante los últimos años, Ibiza es todas las islas en una, y la cultura tiene un peso muy importante en la oferta diferencial de nuestra isla", se ha afirmadodesde el departamento de Promoción Turística.

Desde Ibiza, la consejera de Cultura y Patrimonio Sara Ramon ha explicado que "con esta presentación se pone de relieve las posibilidades que tiene nuestra isla para el desarrollo de proyectos culturales y, sobre todo, el atractivo que tiene la cultura como producto turístico para mercados como los Estados Unidos, que cada vez cuentan con más conexiones directas hacia España, y a quien tenemos que convencer para venir a conocer en primera persona el calendario cultural de Ibiza y su patrimonio único en todo el Mediterráneo".

Por su parte, Clem Burke ha destacado "las propuestas culturales alternativas que ofrece Ibiza", mientras Sohie Auster ha explicado que está "muy feliz de poder actuar en Ibiza".

El director de 'ContrastIbiza', David Riu, ha explicado que el festival "quiere ser el reflejo de la diversidad cultural de la isla: un festival con estrellas internacionales del rock que se dan cita en la isla el último fin de semana de mayo".