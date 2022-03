El buen salvaje

En el norte de la isla hay una cala secreta, oculta entre farallones, que sólo es accesible por mar. Estoy a pocos metros de la orilla, tumbado en la cubierta de una barca y debajo de una vela que me sirve de toldo. Es mediodía, el sol cae a plomo y oigo a las cigarras que cantarán hasta reventar. Una bandada de gaviotas sestean y se mecen indolentes en el agua. El mundo es azul y aunque mantengo los párpados cerrados, me atraviesa la luz. Estoy rodeado de rocas, pájaros y agua, realidades elementales, tangibles y fieles. Pero no habito una utópica Jauja. Estoy en una Ibiza secreta y robinsoniana. Pienso que habito un grano de arena perdido en las playas del Universo y que soy un involuntario pasajero en una nave esférica que desde hace millones de años se desplaza entre cien mil millones de estrellas a las que rodean otras galaxias que se pierden en el silencio del espacio profundo. A ciento cuarenta y cuatro millones de kilómetros del sol, abandonado a la ley de la gravedad, me limito a respirar pausadamente.

Todo empezó, nadie sabe como, hace diez mil millones de años en un mundo de hidrógeno y helio. Las agrupaciones moleculares se fueron complicando hasta dar en la secuencia molecular de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que dieron el primer protozoario, el primer batracio, el primer mamífero, y así hasta llegar a Einstein y Shakespeare. Un salto cualitativo que todavía no entendemos. Pero el hecho es que yo estoy aquí, en esta bahía, en este pequeño llaüt que se balancea. Y sé que todo este Cosmos se ha hecho consciente y se compendia en este frágil cuerpo mío: el agua está presente en la humedad de mis ojos; el elemento ígneo tiene su caldera en mis entrañas; la tierra está en mis huesos; y el aire en el aliento de mi voz y en mis palabras. Mudanza y entropía. Estoy en paz, en perfecta comunión con el mundo y en él me siento como el feto en su matriz. Vivir tal vez sea eso, fundirse con la Tierra y dejarse llevar por la danza incomprensible de los astros. Dicho así, esto parece un paraíso y no lo es. Sé que, en esta isla, tierra adentro y en sus litorales, tenemos un mundo artificial de alquitrán y hormigón.

Hace tiempo que nuestros niños no aciertan a dibujar una gallina pero, eso sí, saben por las televisiones que los ordenadores ya descifran los códigos genéticos y juegan con los secretos de la vida. No saben qué cosa es un tirachinas, un pirulí o una peonza, pero ven la Luna y Marte como mundos por colonizar. Es el progreso que nos separa cada día más de la Naturaleza a la que, sin embargo, no dejamos de plagiar. Seguimos siendo monos que imitamos con cierto ingenio lo que vemos: los aviones replican el cuerpo y las alas de las aves; las prótesis quirúrgicas reproducen de manera burda las articulaciones de piernas y brazos; la cámara fotográfica imita con descaro la retina humana, y los sistemas de comunicación y los ordenadores hacen una copia grosera de las complejas conexiones neuronales.

Algunos ya han dado la voz de alarma: las flores de plástico no pueden sustituir a las orquídeas ni a las amapolas. Y mucho peor que los volcanes, tifones y terremotos, son los irreversibles destrozos que nosotros provocamos: ríos y mares muertos, miles de especies animales desaparecidas, contaminación ambiental, deforestación masiva, cambio climático y una vida desnaturalizada y que no tiene ya medida humana. Perdemos la salud para ganar dinero que gastamos en recuperar la salud. Y vuelta a empezar. Trabajamos para descansar y descansamos para trabajar. Hemos olvidado que la palabra ‘trabajo’ viene de trepalium que era un instrumento de tortura. ¿Les dice algo? Lo cierto es que el ocio precedió al negocio. El negocio surgió al anteponer al ocio un peligroso prefijo, nec-otium, lo que nos privó de un bien que era muy anterior. Yo diría que estamos cayendo en el error de Pirro. ¿Recuerdan la historia? Pirro le confesó a Cineas que quería conquistar esto, aquello y lo de más allá, un reino tras otro. Y Cineas le dijo: «¿y qué harás después de tantas conquistas?». Pirro contestó que ‘descansar.’ Y Cineas, sabio y burlón, le replicó: «¿Y por qué no descansas ahora mismo?».

Estas aventuras pírricas son las que, las más de las veces, no nos dejan vivir. En esta absurda situación, nos urge recuperar la armonía, encontrar un punto medio entre el homo ludens y el homo faber. Reconciliarnos con el Cosmos y, por así decirlo, regresar a la Naturaleza. Pero no nos equivoquemos. No se trata de retroceder ingenuamente al buen salvaje y al Edén. Nos engañaríamos con una nueva utopía. Se trata de saldar la deuda que hemos contraído con la Tierra y con las generaciones que nos seguirán. Se trata de recuperar un desarrollo crítico, armónico y responsable. Mal asunto cuando los costes del progreso exceden a sus ventajas. Si algún sentido tiene el mundo informatizado, electrónico y tecnificado, es el de permitirnos vivir la vida, disponer del tiempo que nos corresponde para un ocio creativo, con sentido. Ni el arcaísmo anticientífico ni el mecanicismo a ultranza nos solucionarán el problema que tenemos. Se trata de reconducir el progreso, respetar la Naturaleza y mantener la medida humana en lo que hacemos. En otro caso, tal vez construiremos sofisticados artilugios pero se nos irá la vida sin vivirla. La conclusión sólo puede ser ésta: conciliar la irrenunciable aventura de la técnica y de la ciencia con la racionalidad, la sabiduría y el sentido común.