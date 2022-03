Una cuarta parte de las pinturas rupestres de Maltravieso (Cáceres) fueron realizadas por niños. Esta es la conclusión que extrae un estudio de la Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria tras analizar muestras pictóricas de manos en cinco cuevas representativas en el país, entre ellas la cacereña.

La investigación, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, forma parte del proyecto ‘Before art, social investment in symbolic expressions during the Upper Palaeolithic' ha analizado representaciones rupestres de hace más de 25.000 años en las grutas de Fuente de Salín, Castillo y La Garma, Maltravieso y Fuente del Trucho. Los resultados han visto la luz recientemente y constatan que entre un 20% y 25% de las pinturas corresponden según un análisis morfológico a humanos con edades comprendidas "entre los 2 y 12 años".

El estudio, cuyas conclusiones están disponibles en la web oficial del proyecto Before art, ha sido dirigido por Verónica Fernández-Navarro, Edgar Camarós y Diego Gárate y se ha publicado en el Journal of Archaeological Science. Ha sido la Universidad de Cantabria la que ha hecho pública la investigación a través de un comunicado y según relatan a Efe los estudiosos que firman el trabajo, el "elevado porcentaje" de huellas infantiles corrobora la teoría de "que la actividad artística en la prehistoria no era exclusiva de los individuos masculinos, ni cerrada y vinculada a la subsistencia del grupo, como se pensaba".

En ese sentido, Fernández-Navarro precisa que el resultado del análisis es la constatación de "que los niños y los adolescentes tuvieron también una participación activa y, por tanto, seguramente estuvo más abierta, quizás como elemento cohesionador del grupo", por tanto, revela que "este tipo de arte no estaba sujeto al sexo, edad o grupos específicos".

Sobre los detalles del desarrollo del proyecto, la Universidad de Cantabria detalla que se han podido analizar 155 muestras de las 252 huellas que se han encontrado. En el desglose por cuevas, Castillo es la que mayor porcentaje ha aportado con 50 y justo detrás Maltravieso con 40. En Fuente del Trucho se han analizado 31, 21 en la Garma y por último, en Fuente Salín, 11.

Todas ellas se han comparado con muestras de manos que se han tomado a propósito del estudio. En total, son 545: 6 de bebés entre 2 y 36 meses, 76 de niños entre 3 y 7 años, 117 entre 7 y 12 años, 199 de adolescentes entre 11 y 19 años, 119 de adultos entre 20 y 50 años y por último, 28 de más de 50 años.

Carlos Callejo ya reparó en 1956 que las huellas pertenecían a hombres, mujeres y niños por la morfología

Tras realizar el estudio primigenio con técnicas como "la morfometría tradicional y estadística multivariante" y la documentación tridimensional que ha aportado el programa europeo Handpas. Hand from the other past, se han puesto en comparación con las actuales para asignar el grupo de edad correspondiente a cada una de ellas y se han contrastado los resultados con la conclusión de que en todas "las cuevas se observa este tipo de participación mixta, aunque el porcentaje varía entre unas y otras".

En relación a los resultados, en el caso de Maltravieso se extrae que entre un 2,5 a un 5% corresponden a pinturas de entre 2 y 36 meses, de un 5 a un 7%, entre 3 y 7 años y por último, entre un 10 y un 20%, entre 7 y 12 años.

De esta forma, Fernández- Navarro sostiene que la información resultante ha sido "sorprendente", una valoración con la que coincide Gárate, que también apostilla que la actividad gráfica prehistórica se presenta como un "acto grupal", en donde niños y adultos "tenían cabida" y no como "propia de un espectro social concreto, como tradicionalmente se había propuesto".

Continúa en estudio si las pinturas tienen más de 67.000 años, tal y como recogió la revista Science

Al hilo de la publicación de la investigación, Alfonso Callejo, hijo de Carlos Callejo, la persona que descubrió las pinturas en la cueva cacereña deja constancia de que su padre ya constató cuando protagonizó el hallazgo en el año 1956 que las huellas no pertenecían solo a hombres adultos, sino también a mujeres y a niños, por lo que el dato no sería reconocido como una novedad, no obstante, es la primera vez que se lleva a cabo un estudio con esta envergadura con más 700 muestras, prehistóricas y actuales, de todo el país.

¿Pinturas neandertales?

Aparte de protagonizar este último estudio, la cueva de Maltravieso sigue inmersa en el debate que suscitó la publicación en la revista Science de un artículo que defendía que las pinturas en la gruta cacereña no tenían 25.000 años tal y como se pensaba sino más de 67.000 años y que habían sido elaboradas por los neandertales, por tanto, en la ciudad residía una de las cunas del arte. Sobre este asunto se pronunció Callejo hijo esta última semana a este diario y aseguró que este punto se encontraba en fase de estudio.

Precisamente, el hijo del descubridor de las pinturas y autor de un libro sobre Maltravieso ofreció una charla organizada por la asociación filatélica esta pasada semana en Cáceres sobre la cueva dentro de los actos que se han programado --con un año de retraso-- con motivo del 70 aniversario del hallazgo de la gruta que se cumplió en 2021.