La primera antología de mujeres escritoras de Ibiza y Formentera

Visibilizar a las mujeres escritoras de Ibiza y Formentera. Establecer referentes. Es el objetivo de ‘Amb lletra de dona. 30 veus literàries de les Pitiusas’, una antología coordinada por Teresa Navarro y publicada por Edicions Aïllades que se presenta este viernes, 11 de marzo, a las 19.30 horas en Sa Nostra Sala de Vila, en el foco de las celebraciones del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Teresa Navarro, natural de la localidad alicantina de Onil y residente en Ibiza desde 1994, es profesora de Literatura en el instituto Algarb de Sant Jordi, así que la idea de esta antología tiene un sustrato educativo: «Cuando te pones a preparar los temas como profesora te das cuenta de que los referentes femeninos son muy escasos. Antes del siglo XIX nada, en el XIX algunas y en el XX muy pocas. Es necesario visibilizar a todas esas mujeres que no salen en los libros de texto, olvidadas por la historia», dice.

Así que se propuso reunir en un libro a todas las mujeres escritoras de Ibiza y Formentera con una voluntad antológica. «Las antologías son a veces injustas y desconsideradas, pero se ha abierto una puerta y se puede ampliar», señala. Para ‘Amb lletra de dona’ ha seleccionado a treinta mujeres de las Pitiusas o establecidas en las islas, que hayan publicado algún título en solitario y que se dediquen a la literatura, aunque es consciente de que hay muchas otras, científicas, historiadoras, periodistas... ensayistas merecedoras de otra antología.

«Se ha avanzado mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer. Yo quiero ser optimista, pero hay que seguir haciendo mucho hincapié en la búsqueda de la paridad. Esto es un paso»

Son treinta porque algunas no quisieron participar por estar ya alejadas de la escritura, pero el libro reúne a los nombres más importantes de la literatura en femenino de Ibiza y Formentera, mujeres de diferentes generaciones y ámbitos que han llegado a la creación literaria desde la filología, la docencia o el periodismo y en los tres géneros principales: narrativa, poesía y teatro, tanto en catalán como en castellano.

Cada una de ellas seleccionó piezas para entre seis y ocho páginas del libro y cada una también añadió un texto en clave poética para establecer su vinculación con el mundo de los libros. Además, el volumen se abre con una introducción de Navarro y un estudio de Margalida Torres sobre la figura de la primera mujer literata de Ibiza, Victorina Ferrer Saldaña, autora muy conocida en su época, el siglo XIX, a la que se rinde homenaje. De las desaparecidas, como Llanos Lozano, se eligieron algunos de sus textos.

«Cuando hice la primera búsqueda de escritoras ibicencas, así directamente, en internet, solo me aparecían dos -relata Navarro-, así que me propuse recogerlas a todas en el libro. No es un estudio sesudo ni pretendo ser un censor literario. El libro no tiene voluntad crítica. Solo se trata de reunirlas y darles visibilidad», explica la profesora.

Las escritoras

Las escritoras que aparecen en la antología son: Nora Albert, Cristina Amanda Tur, Carme Balanzat, Iolanda Bonet, Rebecca Beltrán, Neus Cardona, Antònia Maria Cirer Costa, Oti Corona, Neus Costa Mayans, Pepita Escandell, Maria Teresa Ferrer Escandell, Mar Gámez, Llanos Lozano, Matilde Lladó de Lara, Elena Llorente Bernardo, Paula Malugani, Alicia Martínez López-Hermosa, Milagros Pierna, Neus Planells Molina, Carme Planells, Meritxell Rius, Montserrat Rovira, Emma Segura Oms, Esther Serra, Sílvia Torres Bonet, Sonya Torres, Margalida Torres, Eva Tur Antonio, Inès Vidal y María Vila Rebolo.

Además, el libro cuenta con ilustraciones de la también profesora Paloma Miguel.

La presentación correrá a cargo de Navarro, la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell; el editor, Ramon Mayol, y la alumna del instituto Algarb Jana Prat Rota.

«Jana es alumna mía y la he invitado para que explique la literatura de mujeres desde la óptica de una mujer y estudiante. Hizo un estudio y no le toqué ni una coma. Es una alumna sensibilizada, que tiene una biblioteca de literatura feminista y estará presente para no desligar este libro de la educación».

Además, es un ejemplo sobre la necesidad de trabajar en la igualdad y en la paridad en el mundo literario, como en tantos otros. «Se ha avanzado mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer. Yo quiero ser optimista, pero hay que seguir haciendo mucho hincapié en la búsqueda de la paridad. Esto es un paso», termina Navarro.