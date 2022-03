Las palabras del silencio

Las palabras son el vehículo del habla y la escritura. En la conversación –y también en el monólogo-, la palabra es voz, es sonido que precisa para su inteligencia la mediación del oído. Las palabras de la escritura, en cambio, nacen en el silencio, piden silencio y preferentemente, las leemos también en el silencio. Un silencio especial, porque los signos que sobre un soporte, papel o pantalla, forman las palabras, tienen en nosotros, sin que nos demos cuenta, una voz interior que reproduce en nuestra mente sonidos mudos, pero a tal punto concretos que, si nos fijamos, nos permiten distinguir la condición del fonema, sea labial, palatal o fricativo. Esta particular forma de lenguaje silencioso, callado, afónico, nos dice que la transmisión entre el signo de la escritura y nuestro decodificador cerebral se hace de forma inmediata y directa, sin ningún mediador que matice o distorsione las palabras. Las pausas, las exclamaciones, los imperativos, las imprecaciones y las interrogaciones, las reproducen en su mente, cada uno a su tiempo, el escritor y el lector. Incluso en los diálogos que crea en su novela el escritor y luego recrea el lector, uno y otro suelen hacer, inconscientemente, voces diferentes, según hablen en el relato un hombre, una mujer, un anciano o niño.

En cierta manera, la escritura y la lectura son siempre un diálogo con uno mismo, porque el texto también en el silencio nos interpela. Puede ser amable, impertinente, empalagoso, aburrido, cargante, ceremonioso, irónico, alambicado, etc. Hay textos que no nos dicen nada, que nos dejan indiferentes, textos ante los que no tenemos nada que decir y que enseguida olvidamos; textos que leemos con reverencia y que aceptamos por su sabiduría y autoridad y ante los que no nos atrevemos a disentir; textos que nos fascinan, que retenemos y que si se nos olvidan recuperamos para repetir su lectura y revivirlos; y textos que nos interpelan y nos hacen preguntas que, en una u otra forma, nos vemos obligados a responder. En este sentido, leer es una forma de diálogo. Y también escribir. El lector dialoga con el escritor. Y al revés. Las más de las veces, no somos conscientes de ese diálogo que se da en el silencio y, en su caso, de las respuestas del lector que, sin embargo, en ocasiones, deja aquellas respuestas y opiniones con subrayados del texto o manuscritas en los márgenes, a pie de página del libro que lee o en esos espacios muertos que quedan entere capítulos. Y también sucede que un segundo lector, al incidir sobre un texto con tales anotaciones, entra en contacto silencioso con el primer lector y, por supuesto, con el escritor. Es un fenómeno que se repite decenas de veces en la misteriosa biografía de los libros, según van pasando de mano en mano.

En cierta manera, la escritura y la lectura son un diálogo con uno mismo, porque el texto también en el silencio nos interpela

Estos libros leídos y releídos, con historia, son los que el buen lector prefiere y busca en las librerías de viejo. Son libros, por así decirlo, con un valor añadido, libros que han ido más allá de sí mismos porque los comentarios que han dejado en ellos sus lectores matizan y prolongan sus contenidos. Diríamos que las anotaciones extienden el texto con nuevas perspectivas y vivencias.

Y tiempo después, cuando recalamos en las páginas de uno de estos libros con añadidos, descubrimos que una humilde anotación nos abre un horizonte, nos provoca una reflexión que no hicimos en una primera lectura. Sucede que el momento en el que hacemos una determinada lectura, -a una edad y en una circunstancia concreta-, sea por el bagaje vivido, por el estado de ánimo o porque estamos más o menos atentos y receptivos, condiciona y modifica la interpretación que hacemos al leer. Libros que leímos demasiado jóvenes y nos aburrieron soberanamente, pongo por caso, la ‘Odisea’ de Homero, ‘La Metamorfosis’ de Kafka, ‘Así hablaba Zaratustra’ de Nietzsche o el mismísimo ‘Quijote’ de Cervantes, cuando los volvemos a leer, ya mayores, nos fascinan y pueden convertirse en libros de cabecera. Las vivencias y conocimientos que acumulamos, según pasa el tiempo, nos dan nuevos instrumentos de interpretación, claves de decodificación que antes no teníamos. Pero vuelvo al silencio que reclama la lectura, un silencio que perdemos en este mundo en el que prima el ruido. William H. Wisner, bibliotecario de profesión, dice que hay que hacer algo y pronto; que es necesario rescatar esa comunión silenciosa entre el lector y el escritor que supone la lectura callada y sosegada que da paso a la reflexión y a la contemplación. «En nuestra casa –comenta- solemos hacer uso de los tiempos de lectura que ya son un hábito familiar, y en ellos tratamos de crear una atmosfera de tranquilidad y de silencio; cada uno de nosotros se acomoda en un lugar propicio y, acompañados del libro de turno, nos abandonamos a la lectura calladamente. En la habitación reina entonces la calma. Sólo se escucha el pasar de páginas y, en ocasiones, una tímida carcajada o una agitada respiración. «¡Shhhh!, que estoy leyendo», reclama a veces uno de nosotros. Las palabras mudas nos hablan en el silencio».