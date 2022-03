Alumnos de 3ª y 4ª de la ESO del colegio Santíssima Trinitat de Sant Antoni visitaron ayer la exposición ‘Beyond the METAverse’, organizada por el Consell de Ibiza e Ibiza Token en Sa Nostra Sala. Jesús de Miguel, uno de los artistas que presenta su primera colección de NFT en la muestra, que hoy llega a su fin, acompañó a los estudiantes durante el recorrido junto a Marco Frisina, cofundador de Ibiza Token.

«Me he interesado porque es algo que desconocía totalmente», comentó Andrea Arribas tras el recorrido por las 15 obras que se exponen en la sala, todas ellas de artistas locales. «Es muy bonita la exposición. Al llegar a la exposición no sabía lo que era un NFT, pero como esto va a ser el futuro es necesario ir aprendiendo», continuó Tanit Prats, mientras compartían lo aprendido cuando se les preguntaba si ahora sabían lo que es un NFT. «Son cuadros que en vez de estar dibujados sobre un lienzo o papel son digitales y pueden tener movimiento», explicaron.

Obras reivindicativas como la de Aida Miró o en tres dimensiones como el activo digital de Pedro Asensio, así como las emblemáticas pagesas grafiteras del artista urbano Zsar o más tradicionales como las de Antonio Villanueva, son algunas de las obras que componen esta pionera muestra de arte digital que se expone en Ibiza por primera vez.

Un recorrido junto al artista

Jesús de Miguel, creador de META4, compartió con los jóvenes su pasión por el arte, remarcando la importancia de la creación como punto de partida y animando a los presentes a buscar siempre algo que transmita y a pensar más allá de los límites. “El objetivo es crear y hacer algo nuevo que transmita. No copiéis nunca”, remarcó divertido el artista. Con respecto a su obra, De Miguel explicó a los alumnos que el ‘animal’ que aparece en su NFT está inspirado por el deseo de los ibicencos de proteger la naturaleza y la fauna autóctona.

En un futuro, continuó el artista, le gustaría que este nuevo ser tuviese compañía y colaborar con otros creadores para ofrecerles un habitat virtual donde pudedan vivir, transmitir y crear sus propios sonidos mientras interactúan.

Al final de la visita, los estudiantes coincidieron en que antes de llegar a la sala conocían poco o nada sobre los NFT y ahora tenían un concepto “algo más claro”. “He leído muchas cosas negativas sobre los NFT y las criptomonedas y no tenía un buen concepto sobre ello”, ha confesado una de las alumnas, que no dejó de compartir sus dudas durante toda la visita. “Sin embargo, después de todas las explicaciones me voy algo más neutral”, aseguró la joven, que se interesó mucho por el carácter sostenible de este arte digital.