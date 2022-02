Dioses y hombres

Los hombres de las culturas arcaicas, desconcertados y temerosos frente a todo lo que les supera, convierten en dioses a las fuerzas de la Naturaleza, las conceptualizan y personalizan como seres a los que, si no quieren salir mal parados, deben adorar. Más que una cuestión de fe era una evidencia, se trataba de entidades como el sol, el mar, la luna, el rayo, el fuego. Eran elementos y fenómenos que estaban ahí y, pues tenían un peso determinante en sus vidas, los deificaban para tenerlos de su lado. Se los imaginaban –porque no podían pensarlos de otra manera- con figura humana o de animales, les atribuían intencionalidad y emociones, y en torno a ellos inventaban historias que los engrandecían y mitificaban. ¿Qué dudas podía tener el hombre primitivo para divinizar el sol si le daba luz, calor y hacía que crecieran las plantas que le alimentaban? En Egipto, el disco solar es Ra, Amón o Atón, y se le dedica ciudades como Heliópolis. En la India, se le adora como Surya. Para los aztecas es Tonantiuh y se le dedica su pirámide mayor, Teotihuacan. En el Perú es Int y tiene en el Korikancha su templo dorado, mientras que el inca reinante es Intip Churin, Hijo del Sol. Lo sorprendente de tales deificaciones, es que, en religiones más elaboradas y recientes como la judaica, Yahvé es aún un dios personal y antropomorfo que habla por los codos, se pasea por el Edén a la caída de la tarde y crea al primer hombre a su imagen y semejanza, lo cual implica que imaginan a Yahvé con figura humana, como un ser que, como nosotros, puede ser celoso, iracundo y, según el viento que soplara, vengativo o misericordioso. Y en nuestros días seguimos dándole forma humana como vemos en las iglesias que nos lo presentan en imágenes de piedra y en artísticos lienzos y murales donde aparece como un mayestático y barbudo vejete sentado en un trono, flotando entre nubes o como el hercúleo y omnipotente creador que Miguel Angel plasmó en la Capilla Sixtina. Ya no se confunde con las fuerzas de la Naturaleza, es cierto, pero se le siguen atribuyendo poderes absolutos y taumatúrgicos, de manera que sigue despertando en los humanos un temor reverencial. En cierta manera, la secularización de nuestros días y la entronización del hombre no ha conseguido borrar las esperanzas y los miedos del teocentrismo medieval, no importa que hayan cambiado las formas de vivir la religión.

Y hay un hecho seudo-religioso que, si cabe, sorprende todavía más. Un retorno a la veneración más o menos disimulada de la Naturaleza que se manifiesta a través de cierto ecologismo evangelizador y militante que defiende los derechos de la Tierra, de Gaia, a quien proclama su patrona. No es algo que vivamos como fe porque no hace falta. Lo que fue una evidencia natural para el hombre primitivo es una evidencia científica para el hombre moderno. Y éste es el nuevo argumento: dependemos de la biosfera, entidad que conformamos todos los seres vivos que somos interdependientes. No podríamos vivir sin las plantas y los animales, pero tampoco sin la atmósfera y la hidrosfera, sin el aire y el agua. Desde su cátedra de Oxford, James Lovelock nos dice que la biosfera es un gran sistema orgánico y cibernético que se autorregula constantemente para mantener una serie de homeostasis o equilibrios absolutamente necesarios para el desarrollo de la vida. Y en este contexto, los dioses personales están de más. Gaia está viva y nosotros vivimos en el seno de Gaia. Si hubiera menos oxígeno en la atmósfera, si el mar aumentara su salinidad, si la temperatura fuera mucho más alta o más baja, la vida en la Tierra sería imposible. Sólo sobrevivimos porque desde hace millones de años la biosfera ha desarrollado mecanismos propios para controlar el frágil equilibrio que nos sostiene, para que las variables se mantengan dentro de los umbrales que hacen posible la vida. La biosfera se ha dotado a sí misma de las condiciones que tan improbables son en el Universo, donde sólo detectamos astros inertes, planetas muertos. Y los ecologistas dicen algo más. Afirman que, en tanto somos los humanos parte de la biosfera, ésta piensa a través de nosotros. Somos, en cierta manera, la corteza cortical de la biosfera, la conciencia cósmica, la mente de Gaia. Y la historia se repite porque la nueva religión –no en el sentido sacro y antiguo, sino en el etimológico de religación- tiene defensores y detractores. Mientras a una gran mayoría no le importa matar a Gaia, la envenenan y son el cáncer de la Biosfera, otros, sus fieles seguidores, asumen la responsabilidad moral de preservarla y son, somos o pretendemos ser, algo así como los guardianes de Gaia. «En cierta manera, como hacían los antiguos, deificamos el Universo que nos abarca, nos incluye y nos explica» Pero esta no es la única estrategia que intenta soltar el lastre de los dioses y regresar a la inmanencia de la Tierra. Steven Hopkins nos habla de la gravedad como llave maestra que explica el Universo, su origen y su desarrollo. Y Bertrand Russell ya decía que la comunión con el Universo es la meta última de la filosofía, una idea que también encontramos en el ceremonial zen que identifica al humano con el Universo. Los poetas dicen más líricamente que somos polvo de estrellas y que en el interior de cada hombre retumba el Universo. Los científicos tratan de explicarlo diciéndonos que descendemos de estrellas gigantes que, en sus estertores agónicos, destilaron los átomos de los que estamos hechos los humanos. Y esta mística panteísta añade que la comunión intencional que mientras vivimos tenemos con el Universo es como un ensayo de la identificación real con él, que tendrá lugar tras la muerte, cuando nuestro cadáver se diluya en los flujos de la Materia de la que venimos. «Pulvis eris et in pulverem reverteris» dice el Génesis (3,19). Regresamos al lugar del que venimos. En cierta manera, como hacían los antiguos, deificamos el insondable Universo que nos abarca, nos incluye, nos sostiene y nos explica. Un sentimiento panteísta, en resumidas cuentas, que da una nueva forma de religiosidad laica compatible con la racionalidad y la ciencia. Una sofisticada mística materialista, en resumidas cuentas, en la que seguimos, como los primitivos, divinizando lo que no entendemos.