Aunque ganar un premio Goya "es difícil de asimilar", la cantaora flamenca cordobesa María José Llergo no puede evitar mostrar una inmensa felicidad ante su último éxito. Y es que "todo me está pasando muy rápido", dice la pozoalbense, que en tan solo dos años ha embelesado al público con Sanación, un disco ante el que han sucumbido tanto los aficionados al arte jondo como la crítica. En los dos últimos años ha formado parte de los carteles de los festivales más importantes de España y en su corta carrera ya ha cosechado importantes galardones. EEUU es ahora su próximo destino después de que hace apenas dos meses su rostro apareciera en uno de los carteles de mayor tamaño en la mundialmente conocida Times Square.

Han pasado cinco días desde que la vimos recoger un flamante Goya por la canción original de la película ‘Mediterráneo’. ¿Le ha costado asimilar este nuevo éxito?

Estoy en proceso. Es un poco difícil de asimilar y aún me asombro cuando pienso que me subí a un escenario y hablé. Todo me está pasando muy rápido, y no me lo esperaba. Me parece precioso, un regalo, es algo tan grande que todavía no soy consciente. Además, competía con grandes canciones.

¿Cómo han recibido en Pozoblanco este triunfo de su paisana?

Muy bien, están muy contentos. Incluso fueron algunos periodistas a entrevistar a la gente. Quiero que sepan que son muy importantes para mí, y si hay alguna muchachilla pequeña con sueños grandes, que sepa que puede cumplirlos.

¿Qué siente ante esta meteórica carrera que tantas satisfacciones te está dando?

Siento amor por cada paso que doy, lo intento hacer todo dando lo máximo de mí y entiendo que cuando lo das todo es una satisfacción muy grande que te reconozcan y que te digan que vas por el buen camino. No pienso en el futuro, quiero disfrutar de cada paso y componer y cantar lo más bonito que pueda.

¿Está disfrutando del éxito o es una vorágine difícil de llevar?

Estoy disfrutando porque yo me autodetermino, me controlo mis procesos y mis tiempos, y si necesito calma, la pido y le digo a mi equipo: "Un momento, me voy unos días al campo". Así también gestiono mis sentimientos y ordeno mis ideas y mi inspiración.

¿Tiene sueños y metas o no se plantea dónde llegar?

Claro que tengo sueños, pero mis metas no son conquistar terreno como si fuera Napoleón, mi meta es seguir caminando feliz, creciendo y homenajeando a mis raíces y que los míos sepan lo importante que son y, sobre todo, quiero darle al mundo sensibilidad, que le hace mucha falta. Son retos grandes, muy abstractos, como perseguir una estrella, sabes que nunca vas a llegar a ella, pero caminar en su dirección ya te llena de luz

Entre otros, dedicó el Goya al fundador de la oenegé Open Arms, Óscar Camps. ¿Qué ha aprendido con esta experiencia?

Yo ya escribí una canción sobre el drama del Mediterráneo, 'Nana del Mediterráneo'. Es un asunto que me conmueve de una forma especial. Cuando el equipo de la película la escuchó me pidió que compusiera un tema para ella. Pedí ver la película y fue una experiencia arrolladora para mí, me emocionó mucho, y decidí intentarlo, pero para ello tenía que acercarme a ese mar para escribir. Me fui a Almería, al Cabo de Gata, y pude contrastar la realidad del paraíso terrenal que tenemos los que hemos nacido a este lado de la orilla con el ruido del helicóptero marítimo o con la visión en la playa de la ropa mojada de los que llegan en esas pateras y se la tienen que quitar para no morir de congelación. Y todo aquello que vi y viví me llevó a esa letra.

¿Le gustaría trabajar más activamente por este problema? Qué se le ocurre que puede hacer?

Mi arma más poderosa es mi voz, y por eso la entrego. Creo que hablar sobre este tema es visibilizarlo, y cuando se habla de un problema y se conoce, se puede poner solución. Pero parece que ahora la falta de humanidad nos parece algo normal y la humanidad, algo raro.

Eligió para la gala un vestido azul Mediterráneo. ¿Quiso decir algo con su atuendo?

Claro que sí, parecía el mar llegando a la orilla. Yo escribí esa canción metida en el Mediterráneo y quise que ese mar me acompañara ese día.

Después de India Martínez, es la segunda cantante cordobesa que alcanza este premio. Parece que las voces de las mujeres de la tierra tienen mucha fuerza.

Creo que las voces de las mujeres de la tierra siempre tienen fuerza, y hay que saber escucharlas, tanto las nuestras como cantantes como la de nuestras abuelas. Sin su sabiduría no hubiéramos llegado a donde estamos.

Durante la gala también sorprendió su saludo a Penélope Cruz. ¿Por qué ese "¡Hola Penélope!"?

Porque estaba recogiendo un premio ante tales personalidades de la cultura, con tanto impacto en las chicas de mi generación, que al verme ahí, delante de ella mientras me miraba, pensé ‘guau, que fuerte es la vida’. Necesité saludarla.

Además de los éxitos que ha conseguido con ‘Sanación’, entre otros hitos hemos visto su rostro uno de los carteles de mayor tamaño en la mundialmente conocida Times Square. ¿Va a dar el salto a EEUU?

Eso también fue muy fuerte. Tengo algunos conciertos y voy a actuar en el Primavera Sound de Los Ángeles. Me hace ilusión saltar desde el pueblo más remoto de mi España a Estados Unidos, Oslo, Bruselas... Me gusta que el cante y la música me lleve a conocer lo que desconozco y me siento muy feliz.

¿Le ha gustado esta experiencia con el cine? ¿Volvería a hacerlo?

Depende de la proposición. En este caso, hemos trabajado con el cine y la música para visibilizar un mensaje.

¿Para cuándo un segundo disco?

Estoy componiendo, el proceso creativo está en marcha. Solo lo he interrumpido porque me han dado un Goya (risas).

¿Le gustaría estrenarlo en Córdoba?

Mucho. Cuando salga, llamaremos a la puerta.