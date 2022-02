Joan Didion: un vendaval atemperado

¿Necesita explicarse quién escribe por oficio o vocación? Es decir, ¿hace falta aducir razones de por qué se escribe? No encuentro ninguna con peso suficiente. Literatura y moral son cosas distintas. William Faulkner advirtió que «un escritor es intrínsecamente incapaz de decir la verdad; por eso se llama ficción a lo que escribe». Anthony Burgess, pongamos por caso, necesitó justificarse por concebir al drugo Alex, añadiendo incluso un capítulo a La naranja mecánica -el que ignoró precisamente Stanley Kubrick en su película sobe la novela de Burgess- para mostrar al público su arrepentimiento por el monstruo que había imaginado. ¿Autocrítica o debilidad?

Joan Didion, todo un vendaval literario, hizo lo contrario y sin ambages. Confesó su egolatría en un ensayo titulado 'Por qué escribo' —que publicó el New York Times Magazine en 1976- de manera sencilla y cruda; periodística. Tras confesar que robó el título de su «charla» a Georges Orwell, escribe «… se lo he robado porque me encanta el sonido de las palabras: Why I write. Tres palabras cortas y sin ambigüedades que comparten un sonido y el sonido que comparten es este: I, I, I (>) En muchos sentidos -continua- escribir es el acto de decir yo, de imponerse a otra gente (…) Es un acto agresivo, incluso hostil (…) poner palabras sobre el papel es una táctica de matón subrepticio, una invasión, una imposición de la sensibilidad del escritor en el espacio más privado del lector».

El texto podemos degustarlo ahora en un libro recopilatorio de algunos de sus ensayos que acabo de leer con placer y que alguien ha tenido la feliz ocurrencia de titular Lo que quiero decir en edición de Random House con prólogo de Elvira Navarro. Joan Didion nacida en Sacramento en 1934 y fallecida el pasado diciembre en Nueva York, es autora de cinco novelas, tres libros de memorias y numerosos ensayos y artículos periodísticos sobre la sociedad estadounidense a través de su literatura, política y cultura.

Lo que quiero decir reúne doce de esos textos cortos que nos permiten conocerla mejor junto a Los que sueñan el sueño dorado, sin olvidar libros como el celebrado: 'El año del pensamiento mágico' y 'Las noches azules'. Sin embargo, y pese a su valía, Didion es autora escasamente conocida para el público lector español. Su obra corría el peligro (lo corre todavía) de pasar desapercibida por falta de sensibilidad editorial (corregida parcialmente ahora) y, por ende, la escasez de traducciones. Todo un lapsus literario.

Toque personal

A Didion le interesa la verdad -su verdad-. Pone vida y toque personal en lo que escribe. Percibimos su compromiso con las palabras, con los efectos que generan y con la forma en que se las ordena. Le importan sus lectores en la medida que pueda mantenerlos a raya con su pluma por muy norte-americanas que sean sus temáticas. Nos interesa lo que escribe porque hemos visto mucho cine y hemos asimilado, cada uno a su manera, lo que hemos visto, leído y oído de aquella cultura y de sus formas de vida que en buena parte son las nuestras.

Tanto da que escriba sobre Los Ángeles o sobre el Xanadú de Randolph Hearst; que diserte a propósito de sus complejos, de sus angustias personales o que reflexione sobre su propia escritura y el potente estilo de su admirado Ernest Hemingway; cuando traza el perfil de Nancy Reagan o cuando nos habla del cineasta Tony Richardson el que adaptó 'La soledad del corredor de fondo'… Y es que a Didion siempre le interesaron la soledad y las desgracias humanas; las rebeldías sin causa aparente…

Vida intensa

Comenzó a destacar trabajando en la revista Vogue, «la biblia de la moda», donde fue critica de cine y llegó a ser editora. Se ejercitó en la critica de libros, escribió guiones de cine… Vivió intensamente. Hacía el final de sus días, sin perder su lucidez, se sintió desbordada por los acontecimientos. Todo se nubló al perder a su marido el también escritor John Gregory Dunne y a su hija Quintana que pasó veinte meses en hospitales antes de fallecer. Su vida fue pura contradicción. Estudió en Berkeley cuando esperaba hacerlo en Stanford donde fue rechazada…

Periodista curtida, es la mejor cronista, la más versátil y directa a la hora de retratar las simplicidades y recovecos de personajes y ambientes, de sueños frustrados y realidades amargas. Penetró con su escritura suelta, seca y concisa en el universo cotidiano de quienes respiran los aires de la primera potencia mundial en los inicios de su decadencia.