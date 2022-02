Sting vendió a Universal Music Publishing Group (UMPG) su catálogo completo de canciones, tanto en solitario como las que compuso con The Police, según anunció este jueves la compañía, en una operación valorada en más de 250 millones de dólares.

UMPG, que ya controlaba las grabaciones del músico británico, suma ahora los derechos de sus composiciones, que incluyen grandes éxitos como 'Roxanne', 'Every Breath You Take', 'Message in a Bottle' o 'Englishman in New York'.

Aunque Universal no desveló los términos económicos del acuerdo, varios medios como The New York Times lo cifraron en más de 250 millones de dólares, mientras que fuentes conocedoras de la operación aseguraron a The Wall Street Journal que esta se cerró en unos 300 millones de dólares.

Sting se suma así a otros gigantes de la música popular que recientemente han decidido hacer caja con los derechos de sus canciones, entre ellos Bruce Springsteen -que vendió su catálogo a Sony Music por unos 500 millones de dólares- y Bob Dylan -que obtuvo unos 400 millones de Universal-.

En un comunicado, Sting destacó la gran relación que ha mantenido con Universal Music, que es su discográfica de siempre, y se mostró muy satisfecho de que su catálogo vaya a 'un hogar en el que es valorado y respetado'.

"He tenido el privilegio de trabajar con Sting durante más de 20 años y estoy entusiasmado de ampliar nuestra relación para incluir ahora la publicación de música", dijo en la misma nota Lucian Grainge, el presidente y consejero delegado de Universal Music Group.

Jody Gerson, el jefe de UMPG, aseguró que la empresa se ocupará del catálogo con 'sentido del honor, responsabilidad y un enorme entusiasmo por lo que podemos hacer por su música en el futuro'.

Universal destacó la enorme influencia de Sting en la cultura popular y cómo aún hoy samples de sus canciones siguen sirviendo de base a grandes éxitos y continúan siendo versionadas por conocidos artistas.

El británico, de 70 años, ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera, primero con The Police -con quien publicó 5 álbumes entre 1978 y 1983- y luego en solitario -con 15 discos de estudio, el más reciente 'The Bridge', lanzado a finales de 2021-.