La cómica Eva Soriano (‘Late Motiv’, ‘Tu cara me suena’, ‘El pecado de Eva’) repetirá como maestra de ceremonias en la gala de clausura del festival Ibicine 2022, que se celebrará el 23 de abril en el auditorio de Can Ventosa, en Ibiza. «Presentar Ibicine, para mí es que ni siquiera es presentar, es ir a jugar con profesionales del cine que no dejan de mirarme, lo cual es un poco inquietante pero me hace tanta ilusión formar parte de un festival tan importante, un festival que impulsa a muchas personas a seguir haciendo su trabajo y a seguir ilusionándose con lo que les gusta, que no lo veo ni como un trabajo, me sabe hasta mal cobrar», ha señalado la actriz en un comunicado del festival.

Soriano se une así a los dos nombres que ya había hecho públicos el festival ibicenco como padrinos, a actriz internacional Paz Vega, y Jon Plazaola, que es ya padrino vitalicio del certamen. La quinta edición se celebrará del 16 al 23 de abril y será itinerante en los diferentes municipios de la isla y toda la programación se puede consultar ya en la web del festival. Nominados el 23 de febrero Como cada año, en las redes sociales del festival se irán comunicando las novedades en cuanto las actuaciones, asistentes confirmados, así como los nominados, que se darán a conocer el próximo 23 de febrero a las 11.30 horas en directo desde la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en Madrid. "Me hace tanta ilusión formar parte de un festival tan importante que no lo veo ni como un trabajo, me sabe hasta mal cobrar" Los visitantes, periodistas y miembros de la industria que deseen acreditarse en Ibicine 2022 ya lo pueden solicitar a través de la web del certamen, y con un precio reducido hasta el 20 de marzo. Es el primer año que el festival saca este tipo de ‘entradas’ ya que «es el primer año que realmente se va a poder disfrutar de una semana entera (9 días en realidad) cargada de actividades, queríamos que fuera así el año pasado pero no se pudo porque todavía no habían llegado las vacunas y era muy complicado. Esta sí va a ser una semana cargada de networking, proyecciones y muchísimo movimiento de industria y nos parece muy interesante que exista este ‘pase’ que te de acceso a todo y que sirva para promover todavía más las relaciones profesionales y el turismo cinematográfico en la isla», ha afirmado Helher Escribano, directora del festival.