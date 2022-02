Chanel Terrero, primera entrevista tras la tormenta: "Soy artista, no política"

Chanel tocó la gloria y el tormento en pocas horas y sin aviso. Y lejos de poder celebrar la victoria como se merecía, Chanel Terrero salió de Twitter ante la avalancha de mensajes de odio que estaba recibiendo. Una dosis de 'eurodrama' suele tener un pase. Pero, por muy cuestionable que fuera el sistema de votación de RTVE, el ciberacoso al que fue sometida durante días dista mucho del mensaje inclusivo y tolerante que durante décadas ha enarbolado el Festival de Eurovisión.

Dos semanas después de convertirse involuntariamente en el centro de la polémica, en el saco de boxeo de muchos, la pregunta a Chanel es obligada:

¿Ha sobrevivido usted?

La verdad es que estoy bien. El día crítico fue el domingo [29 de enero], después de haber ganado, porque no entendía lo que estaba pasando. Era la primera vez que estaba en la palestra y era normal que la gente opinara o que los medios hablaran de ti y de tu pasado. Pero lo que no es sano, y como sociedad nos tenemos que responsabilizar, es el acoso en las redes sociales. Al sentirme fuerte me veo en la obligación moral de alzar mi voz y decir: "Por favor, tened cuidado con lo que escribís porque está en juego la salud mental de las personas".

¿Algún sistema de defensa?

La mejor manera de llevarlo es con un poco de humor.

Tuvo que apechar con la politización que se ha hecho del concurso y los sonoros reproches de una parte del feminismo que le recrimina representar a una mujer hipersexualizada. "Mi cabeza no lo comprende. Se ha visto que entre nosotras [las favoritas] y todos los participantes hubo una competición súperbuena y sana", apunta acerca de la sororidad y el compañerismo reinante entre bambalinas. "Siempre lo he dicho: soy artista, no política. De lo que me ocupo es de ensayar y sacar lo mejor de mí para ofrecer un buen espectáculo sobre el escenario". En eso, precisamente, no es una principiante.

Y solo tiene palabras de elogio y agradecimiento para sus contrincantes. "Este año en particular había tanta diversidad, que elegir una se me antoja muy complicado. Diría que hasta imposible", responde con modestia cuando se le interroga sobre su quiniela antes de acudir al Benidorm Fest. "Tanxugueiras y Rigoberta Bandini comparten una potencia brutal en directo, ambas me encantan; la puesta en escena de Rayden me gustó muchísimo, y la voz de Blanca Paloma me pareció un regalo", apostilla. En efecto, por mucho que se intente, no quiere mojarse: "Sé que os gustaría saber quiénes eran mi preferidos o a los que vi como rivales. Sintiéndolo mucho, no puedo escoger: todos merecían ir a Turín".

De La Habana a Olesa

Aunque Chanel nació en La Habana el 28 de julio de 1991, con apenas tres años se mudó con sus padres, Marlene Martínez y Alain Terrero, a Catalunya. Pero la pareja se separó. Alain vive actualmente en Figueres, donde rehizo su vida. Y Marlene se enamoró de un catalán [Toni Cuadrado, el padre de sus dos hermanas pequeñas] y fijó su residencia en Olesa de Montserrat. "Es trabajadora social, pero es tan cómica e ingeniosa que podría haberse ganado la vida como monologuista -afirma Chanel-. A nivel profesional soy la primera de la familia que se dedica a esto. Afortunadamente, todos estamos muy unidos y me apoyan de forma incondicional. Incluso, mi padre biológico vino a verme a Benidorm", afirma.

"Mi abuela Leonor [Bergé] no pudo estar aquel fin de semana conmigo -lamenta-, pero está pletórica de que vaya a participar en Eurovisión. Siendo pequeña me decía: 'De mayor, cuando seas famosa, te voy a llevar las maletas'. Tras actuar en 'Mortadelo y Filemón', mi primer musical bajo las órdenes de Ricard Reguant, me regaló una que aún conservo. Como toda mi familia, es increíblemente humilde”.

Chanel era buena estudiante, aunque "los excelentes los sacaba en ballet". A los nueve años descubrió su vocación en la escuela de artes escénicas 113 Dansa: "Me formé en varios estilos -ballet, jazz y contemporáneo-, y conseguí sacarme el título de la Royal Academy of Dance. También hice clases de canto e interpretación. Me las tomaba como un trabajo. Era muy disciplinada. Por suerte, a los 30 sigo manteniendo la misma ilusión de cuando era chiquita".

Su destino parecía estar marcado. A los 16 años dejó atrás Olesa de Montserrat y se mudó en Madrid, donde hizo sus pinitos en el teatro musical. “Mudarme a la capital, ser independiente y vivir alejada de mis padres y mis dos hermanas pequeñas no fue un salto tan grande. Fue un cambio natural y orgánico porque era el lugar perfecto para construir mi carrera", asegura, sin desvelar si vive sola o en compañía. “Como es lógico, he tenido alguna crisis existencial. Pero me siento muy afortunada de haberme podido dedicar a esto durante tanto tiempo. No hay que dejar de aprender nunca”.

Una cita con Spielberg

Lo confirma un vistazo a su currículum. Y nadie le ha regalado nada: todos sus logros, sin excepción, se los ha ganado a pulso. Ha participado en musicales tan exitosos como 'Mamma Mia!' y 'El rey león'; fue la cantante protagonista de 'Nine', 'Flashdance' y 'El guardaespaldas'. Ha bailado con Shakira en los MTV Europe Music Awards. Ha formado parte del cuerpo de baile de 'Tu cara me suena' (Antena 3). Apareció en las series 'Águila Roja', 'El secreto de Puente Viejo' y 'Gym Tony'. Y ha hecho papeles en películas como 'Fuga de cerebros 2', de Carlos Therón, y en 'El rey de la Habana', de Agustí Villaronga.

"Estuve entre las cinco finalistas para interpretar el papel de Anita del 'West Side Story' de Spielberg"

No todo el mundo lo sabe, pero Chanel se quedó a las puertas de aparecer en el 'remake' de 'West Side Story' dirigido por Steven Spielberg. "Estuve entre las cinco finalistas para interpretar el personaje de Anita. Me llamaron un viernes y me preguntaron si la semana siguiente podría hacer una audición en Nueva York. No me lo pensé ni un segundo y cogí un avión. Fui pasando varias fases y, en la última, ahí estaba Spielberg. Ver de cerca cómo trabaja fue algo único. En una mesa había varios productores y él, de pie, nos grababa y miraba a través de la pantalla de su móvil. Es un señor muy educado y con un aura increíble", recuerda.

Chanel, durante la sesión. / JOSÉ LUIS ROCA

Si bien el 'casting' fue en septiembre de 2018, hasta enero del 2019 no recibió una llamada en la que le dijeron que, a pesar de que su nombre "se había barajado hasta el último momento", habían optado por otra candidata. De no haber sido por Ariana DeBose, quizá sería ella la nominada a un Oscar.

"Pese a mi trayectoria, sigo teniendo ciertas mini-inseguridades encima de las tablas"

Sin embargo, mientras se prepara para desembarcar con 'SloMo' en Turín, Chanel está trabajando duro para personificar a la Malinche en el musical homónimo de Nacho Cano sobre aborigen que asesoró y dio un hijo a Hernán Cortés, cuyo proceso creativo nutrirá un documental de Netflix.

¿Sabe qué es el descanso?

No es la primera vez que duermo poco. Ahora toca esto y no me quejo en absoluto. Al contrario. Pese a mi trayectoria, sigo teniendo pequeñas inseguridades -me ha pasado constantemente- encima de las tablas. Por eso mismo los ensayos son tan importantes: te hacen crecer y estar preparada para lo que vendrá. Solo así puedes crecer como artista.

¿Se visualiza en Turín?

Voy a dejarme la piel, porque algo así únicamente ocurre una vez en la vida.

¿Se tomaría como un fracaso personal terminar en los últimos puestos de la tabla?

Esta es tanto una competición como una enorme oportunidad. El nivel es muy alto, soy consciente. Solo lo vería como un fracaso si no hubiera dado todo de mí, lo cual garantizo que no va a suceder. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero por nosotros que no quede. Vamos dispuestos a ganar. Esa es la mentalidad.

"La magnitud de esto es tal que, como hasta ahora, voy a seguir yendo a terapia"

Ensayos aparte, ¿se prepara psicológicamente para sobrellevar más terremotos mediáticos?

Igual que vamos al gimnasio para el cuerpo, hay que ir al gimnasio para la cabeza. La magnitud de esto es tal que, como hasta ahora, voy a seguir yendo a terapia. No solamente quiero estar fuerte física y vocalmente, sino también espiritual y psíquicamente. En definitiva, voy a hacer todo lo que esté en mi mano.

Chanel no puede avanzar nada de los cambios que habrá en Turín. Se desconoce si la volverá a vestir Carmen Farala (la 'drag queen' ganadora de la primera edición de 'Drag Race España'), o si la coreografía creada expresamente por el estadounidense Kyle Hanagami sufrirá alguna variación.

Tampoco se atreve Chanel a vaticinar si este es el principio de una larga carrera. Ganas no le faltan: "Al final soy nueva y esto acaba de empezar. Mi prioridad, ahora mismo, es Eurovisión. Varias personas me han preguntado cómo me veo en cinco o en 10 años, pero lo cierto es que no suelo planear nada a tan largo plazo. Para entonces espero verme feliz, seguir dedicándome a lo que me gusta y estar rodeada de gente bonita. Claro está, no estoy cerrada a nada de lo que pueda venir. Me encantaría hacer muchas cosas porque tengo pendientes varios sueños que cumplir. Está todo por verse".

¿No hay más secretos?

Soy muy clara... pero no me gustan las gambas. Si comes una paella conmigo te llevas doble ración.