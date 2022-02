El grupo ibicenco Joven Dolores se saca la «espinita» de ‘Los conciertos de Radio 3’

«Soy oyente de Radio 3 desde hace 30 años y tenía la espinita clavada de no haber actuado nunca en ‘Los conciertos de Radio 3’ con ninguna de mis bandas anteriores. Parece que si no lo has hecho no eres nadie. Es una experiencia profesional y personal que hay que vivir», confiesa el cantante de Joven Dolores, David Serra, después de haberse sacado esa «espinita» de la que habla.

La banda ibicenca grabó su concierto la semana pasada en los estudios de la cadena musical pública y se emitió en la madrugada de ayer, tanto en Radio 3 como en La2 de TVE. De hecho, ya se puede ver en la web de RTVE y en los próximos días en el canal de Youtube de Radio 3. «Intentamos hacer lo que hacemos siempre. Ser nosotros mismos», señala Serra, así que terminaron como lo suelen hacer en sus conciertos ante el público, con un salto de toda la banda desde la plataforma del batería. Tocaron ocho canciones, para terminar con una cañera y distorsionada ‘Merecer’, la versión que hicieron el pasado año del ‘Better man’ de Pearl Jam. «Espero, como esperamos todos los artistas, que podamos tener un poco de normalidad para desarrollar nuestro trabajo» La oportunidad de participar en el programa de música en vivo nació de la insistencia su promotora, Old Sounds Promotions: «No es nada fácil, porque como puedes imaginar tienen a mucha gente picando a su puerta, pero al final ha sido más rápido de lo que pensábamos. Ya habíamos sido portada de Radio 3 Extra y nos habían hecho una entrevista y una cosa llevó a la otra...», explica Serra. La gira de ‘Un segundo’ La banda ibicenca, formada por Serra, el guitarrista Joan Barbé, el bajista Frederic Torres y el batería Joan Carles Marí, volverá a la carretera ahora en febrero con la gira de su segundo disco, ‘Un segundo’. El primer concierto será el día 11 en la sala La ley seca de Zaragoza, para recuperar una fecha que se tuvo que anular el pasado mes por motivos sanitarios, y después vendrán Barcelona, Aranda de Duero, Madrid, Mallorca. León, Valladolid, Burgos y Bilbao, de momento. «Hasta mayo tenemos cosas, pero hay que ser prudentes, porque nos hemos llevado muchas sorpresas con las restricciones. Espero, como esperamos todos los artistas, que podamos tener un poco de normalidad para desarrollar nuestro trabajo», dice Serra. Cuando se le pregunta por los conciertos que le hacen más ilusión, el cantante no se lo piensa: «En Madrid y Barcelona hemos tocado varias veces y las últimas con la sala llena. Me apetecen León, Valladolid, Bilbao... plazas en las que no hemos tocado y que son un reto para nosotros».