C.Tangana ha anunciado este martes que actuará en el Sónar, que se celebrará entre el 16 y el 18 de junio en Barcelona, después de que hace dos semanas se conociera la anulación de su concierto en el Primavera Sound, el otro gran festival del mes de junio de la capital catalana.

Lyra Pramuk, Bonobo, Agoria, Headie One y Coucou Chloe también se han sumado este martes al cartel, según ha informado Sónar Barcelona en un comunicado.

Estas nuevas incorporaciones se añaden a las ya anunciadas de The Chemical Brothers, Moderat, The Blaze, Arca, Oneohtrix Point Never, The Blessed Madonna, Charlotte de Witte y Nathy Peluso, entre otros.

C.Tangana, una de las principales figuras de la música popular española actual, abrirá la noche del viernes con un concierto centrado en su último trabajo, "El Madrileño".

Además, el rapero británico Headie One hará su primera aparición en el Sónar con un álbum que ha sido número uno en el Reino Unido en 2020 y que cuenta con colaboraciones de Drake, Stormzy o AJ Tracey.

Bonobo, que presentará su próximo álbum, 'Fragments', el dj y productor francés Agoria y los británicos Overmono son algunas de la veintena de incorporaciones al cartel que se han anunciado este martes.

Según Sónar, todavía quedan algunos nombres de la programación por dar a conocer, especialmente en el Sónar de Día, que este año incorpora un nuevo escenario dedicado a los nuevos lenguajes musicales, en el que actuarán Coucou Chloe, Ms Nina, For Those I Love, Dj Marcelle, Morad, La Chica, Vegyn, Rojuu, El Bobe, Chico Blanco o Juicy Bae, entre otros.