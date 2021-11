Joaquín Garli: «La industria musical está en la mierda y puedes hacer el disco que quieras»

Joaquín Garli tenía muchas ganas de presentar al público su segundo disco, ‘La cabaña’, publicado en formato digital hace un año y el pasado mes de enero en formato físico. Pero no quería hacerlo «de cualquier manera», dice. Ha esperado a que la pandemia diera una tregua para presentarlo en casa, ante su público, y rodeado de otros artistas en un formato de concierto teatral. El artista destaca el apoyo que le ha ofrecido el Ayuntamiento de Santa Eulària: «No es que no me hayan puesto dificultades, es que me han dado todas las facilidades y todo el cariño. Les estoy muy agradecido». Las entradas están a la venta en la web del Ayuntamiento de Santa Eulària y en la taquilla del Centro Cultural de Jesús de 16 a 21 horas.

Hace más de un año que publicó ‘La cabaña’, ¿por qué ha esperado tanto?

No es tanto, ten en cuenta que en formato físico salió en enero. Es simplemente que quería presentarlo en condiciones y no con un espectador cada dos metros. Si había que esperar lo prefería y si era además para poder presentarlo en casa y con un lujo de artistas invitados, mejor. Había que hacerlo como yo quería.

Dice que va a ser un concierto diferente, teatral ¿cómo es eso?

Yo me considero un cantautor y soy fan de ese rollo cantautor con conciertos en los que hay cuentacuentos o teatro, en los que suceden cosas. Llevo una banda muy guapa, con mi productor, Miki Forteza, a la guitarra, Marcos Orozco a la batería, Armando Graça al bajo y Sonia Torres en los coros. Pero además estarán el Cor de Dones del Pla de Jesús, que dirige Miguel San Miguel y está haciendo un trabajo increíble, el rapero Aaron del Valle, que es la bomba, y los actores Rubén Rubio y Claudia Lete para crear una historia.

¿Qué historia? ¿Qué puede contar sin hacer spoiler?

Solo puedo decir que al final no muere nadie [risas]. Será como uno de esos conciertos de autor que hay en las ciudades grandes y que yo he vivido por ahí como espectador.

¿Cómo ha llevado este año de espera?

Bien. Tranquilo. He aprendido otras cosas, como a utilizar las redes sociales para promocionar mi trabajo. Las redes bien usadas pueden ser una herramienta muy importante para mostrar lo que haces.

¿Pero no tenía un poco de ansiedad?

No, en absoluto, aunque quede mal decirlo, pero es que no he parado.

¿Y qué ha hecho?

Componer, trabajar, aprender... Ya te digo que era bastante reacio al mundo de las redes sociales, porque tengo alma carca, no me importa decirlo, y he estado haciendo conciertos a través de Instagram, presentando algunas de las canciones...

¿Qué tiene ‘La cabaña’ que no tuviera su primer disco, ‘Sin techo’?

Es un disco mucho más personal, cocinado a fuego lento. Siempre digo que es mi primer disco de persona mayor, más pensado, menos impulsivo. He escrito las canciones con tiempo, sobre las cosas que sentía. Y me ha dado tiempo a elegir. Y eso que algunas canciones me salieron de forma muy rápida, pero luego las he madurado más.

¿Y todo eso no lo pudo hacer en el anterior?

En ‘Sin techo’ estaba la urgencia de ‘La Voz’, acababa de salir del programa y había que aprovechar el momento. Escribí doce canciones de desamor, pero le faltaron historias de vida. Han pasado cinco años y todo ha cambiado y he podido contar otras historias de la vida y los sentimientos, como la de ‘La cabaña’, que es una historia personal de mi pareja que convertí en canción. La industria musical está en la mierda y no te vas a hacer rico cantando y eso te da la oportunidad de hacer un disco bueno, el disco que tú quieres, sin preocuparte de si va a ser comercial o no.

Dice que ha estado componiendo en este tiempo, ¿ya tiene otro disco en cartera o va a darle tiempo a este?

Voy a darle tiempo a este, que es mi disco más molón. El mejor de los dos que he hecho [ríe]. Voy a estirarlo, a mimarlo, a hacer conciertos, a darlo a conocer. Artísticamente estoy en mi época menos ansiosa. Tengo 39 años y llevo muchos años cantando. Estoy tranquilo, no tengo la necesidad de hacer un disco detrás de otro. Lo importante es el arte por el arte.

Tras presentarlo en Ibiza supongo que la idea será moverlo...

Sí, quiero hacer conciertos por la península, algunos en formato dúo o en solitario en salas pequeñas, porque hay que economizar...

Vamos, en formato cabaña.

Cabaña total.