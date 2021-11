¿Escasez de papel? ¡Hagan libros pequeños!

¿Es tramposo recomendar un libro que te han regalado? No creo que vaya a ser lo más criticable que haga esta semana, así que me permito elogiar la nueva edición de ‘Círculos negros’ (Ediciones del 4 de agosto, 2021) del ibicenco Ben Clark (Santa Gertrudis, 1984). Estos poemas ya habían sido impresos antes, y nada menos que en la Antigua Imprenta Sur; y fueron publicados a principios de este año en el número 5 de la colección El castillo del inglés, editada por el Centro Generación del 27 de Málaga. Ahora, ya a finales del año, este libro llega a mis manos en una versión algo más modesta y algo menos artesanal, pero los poemas son los mismos. Leer a Ben Clark es una de las cosas más cuerdas que se puede hacer en estos días algo locos e inflacionarios –sus libros son pequeños y divertidos, y sus precios no se han disparado, un buen gesto de este ibicenco de sonrisa contagiosa y réplica ácida-. Porque los libros se están poniendo por las nubes, en lo que parece su manera de sentirse a la última moda, y además muchos buenos libros, los mejores, peligran por culpa de la escasez de papel: tras vivir un confinamiento y un toque de queda, el siguiente paso lógico era el del desabastecimiento y el mercado negro, y ya estamos en eso. La nueva normalidad parece un remedo de épocas pasadas, así que voy a cambiar de cartera para dejar hueco a la cartilla de racionamiento y los salvoconductos de rigor.