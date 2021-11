Rosalía asegura que los tres años de trabajo empleados en su tercer disco de estudio, 'MOTOMAMI', que verá la luz en 2022, han sido invertidos en trazar un álbum con "una experimentación muy grande", en el que las influencias van de Héctor Lavoe a Patti Smith, pasando por el reguetón y Pedro Almódovar.

Así lo indica en la entrevista concedida a la nueva 'Rolling Stone en español', que se ha publicado este miércoles como anticipo del primer número de esta revista que aunará los equipos editoriales de España, México y Argentina.

Durante la charla, la artista española ha avanzado algunas claves de ese esperado trabajo que tomará el relevo a 'Los ángeles' (2017) y 'El mal querer' (2018).

''MOTOMAMI' es la historia más personal que he contado hasta ahora", dice del nuevo disco, en el que tratará temas como "la transformación, la sexualidad, el desamor, la celebración, la espiritualidad, lo cotidiano también, el respeto por uno mismo y por lo que una es".

En ese sentido, ha desvelado que uno de los temas llevará por nombre 'Delirio de grandeza' y que versará sobre la fama.

Precisamente el único tema que ha trascendido oficialmente como anticipo se titula 'La fama' y en él aparece acompañada por el músico estadounidense The Weeknd para interpretar una pieza con base de bachata.

"Mi carrera quiero que sea como una carta de amor a todas las músicas que quiero y este disco forma parte de eso", afirma respecto a las influencias que han empapado las nuevas canciones.

En ese sentido, enumera a Héctor Lavoe, Nina Simone, Patti Smith, Bach, "mucho dembow, bachata clásica, mucho reggaetón". "Vivienne Westwood me impresiona, me inspira; Michèle Lamy me inspira, Almodóvar sigue inspirándome, he estado mirando películas de Tarkovsky", ha añadido.

"El grado de exploración lírica, rítmica y sonora es comparable con grandes obras en donde la experimentación es un exceso exitoso como 'Ill Communication' de los Beastie Boys o 'Play' de Moby", ha indicado por su parte el autor del artículo tras ser el primero en escuchar las nuevas canciones.

Rosalía insiste en la entrevista en que ha buscado "usar códigos nuevos" y huir del sonido de sus anteriores trabajos, también de la etiqueta de artista de folklore español. "Mi objetivo es ver cómo puedo ser cada vez más libre como artista. Y ponerme encima una bandera sería todo lo contrario", subraya.

Reconoce, no obstante, que en su largo proceso de elaboración ha sido difícil evitar la presión de las expectativas y el peso de arrastrar consigo un equipo de personas cada vez mayor. "No es lo mismo hacer música sin ningún tipo de responsabilidad, que hacerla cuando tienes un gran equipo contigo", afirma esta artista galardonada con un Grammy y 5 Latin Grammy.