El Ayuntamiento de Sant Josep, en colaboración con Crealizando, ha programado una fiesta urbana que lleva por título ‘Halloween in the Park', para celebrar la fiesta más terrorífica del año. El encuentro tendrá lugar el domingo a partir de las 19 horas en la plaza de Sant Jordi. Habrá espacio para conciertos, con las actuaciones de hip hop de Cristo Corona, Amel Lady Soul, Pauge y Dj Magno, un curso de skateboard gratuito, el concurso ‘Game of Skate’ con muchos premios, videojuegos en una gran pantalla de leds, pintacaras... «que harán que la tarde/noche de Halloween sea distinta», señalan desde el Ayuntamiento.

La Asociación de Skaters Pitiusos y Ezk8 estarán ofreciendo un curso de skateboard para todos los niveles y edades. Además después del curso habrá un ‘Game Of Skate’, un campeonato de suelo con clasificaciones por parejas.