Adele: 10 cosas que hay que saber de la diva que ha vuelto a lo grande

De ascendencia inglesa y galesa, Adele Laurie Blue Adkins, su nombre completo, nació en 1988 en Londres, ciudad en la que ha vivido prácticamente toda su vida y a la cual dedicó su primer single, 'Hometown Glory', que alcanzó el top 20 en las listas inglesas.

'19', '21', '25' y '30'

Los nombres de sus álbumes, '19', '21', '25' y '30', hacen referencia a la edad con la que compuso las canciones que los conforman. Cada uno de ellos cuenta con ventas millonarias, aunque '21' es el más exitoso de todos, tanto, que rompió varios récords Guinness. ¿Seguirá el mismo camino '30'?

Una carrera gracias al desamor

En cada uno de sus álbumes, su corazón roto jugó un gran peso. 'Chasing Pavements', del álbum '19', hace referencia a un ex que la engañó. La mítica ‘Rolling in the Deep’ surgió de la ira acumulada cuando rompió con su pareja en pleno proceso de composición de '21'. En 'Send My Love (To Your New Lover)', del album '25', Adele canta un "me alegro de que ya no estés en mi vida" a otro de sus 'exes'. Mientras que '30', su próximo y anticipado álbum, también promete mucho desamor: en sus propias palabras, le servirá "para explicar su reciente divorcio a su hijo".

'Royalties' por un corazón roto

El exnovio de la época '19' la engañó, así que ella se vengó con un puñetazo en medio de un bar. Y de ahí surgió la música. Pero la tensión y el odio entre ambos fue in crescendo hasta que él la acosó pidiéndole 'royalties' porque se estaba lucrando con sus desventuras amorosas. Adele no dudó en reírse públicamente de su 'ex', llamándolo "un coñazo".

Divorcio millonario

Su relación más longeva ha sido con Simon Konecki, padre de su hijo. Empezaron en 2011, se casaron en 2018, y se separaron el mismo año. En 2021 se finalizó el divorcio de forma muy privada, pero los rumores apuntan a que hubo en juego 140 millones a repartir y que fue un proceso "muy sucio". De hecho, en pleno proceso judicial, en febrero de 2020, los paparazzi tomaron fotos de la británica gritándole al teléfono, llena de rabia en lo que se especula que fue una de las muchas discusiones del divorcio.

Adele has to give her ex husband £140 million to settle the divorce. All of a sudden these pictures make so much sense pic.twitter.com/meFmfiA38g — Sher (@sher_xo) 5 de abril de 2020

Un hijo cambia vidas

"Ahora tengo un propósito vital, antes no", afirmó la cantante en 2012, tras tener a su hijo Angelo James. Y, aunque habla de él muy poco, ha asegurado que lo está criando lejos del mundo de los focos para que no se convierta en un "niño mimado" tan típico de Hollywood. Él, además, es su inspiración para su próximo álbum: "Quería responder con música a las preguntas que me hacía y no sabía responder, como '¿por qué no os queréis papá y tú?'".

Depresión posparto

En 2016, en una portada para 'Vanity Fair', confesó que había sufrido depresión posparto. "No quería ni tocar a mi hijo por si le hacía daño", recuerda. Además, lo sufrió muy sola: "Me daba vergüenza reconocérselo a alguien".

Insultos como churros

Si hay algo en lo que todos coinciden es que Adele es muy, muy malhablada. Tanto, que hasta la BBC le pide antes de actuar que "controle la lengua". Así como referencia, la universidad londinense de Birkbeck contó cuántos insultos suelta de media en sus conciertos. Resultado: 33.

45 kilogramos menos

El peso de Adele ha sido siempre un tema muy mediático. Y tras perder 45 kilos, no ha querido convertirlo en un viaje de superación personal. En cuanto le preguntaron por la dieta dijo que ese tema le importaba "una mierda" y que no debe explicaciones a nadie por algo "tan mundano" como adelgazarse.

Feminista, de izquierdas y ¿antirracista?

Se considera feminista, de izquierdas (siempre ha apoyado a los laboristas británicos), aliada del colectivo LGTBI y antirracista. No obstante, algunos activistas han puesto en duda esto último acusándola de apropiación cultural, como cuando, por ejemplo, subió una comentada y criticada foto en Instagram con motivos y peinado jamaicanos.