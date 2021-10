Todos los editores son unos auténticos truhanes

Este temprano ajuste de cuentas con el mundo editorial, el mismo que le había rechazado originales hasta en 120 ocasiones –y que con tanto desdén le trataría no muchos años después-, fue en realidad un encargo de Henry Blackman Sell, editor de ‘Harper’s Bazaar’: «Esta es la historia que Sell quería en particular para ‘Harps Baz’ y que le prometí. Creo que es bastante buena», dejó escrito Scott Fitzgerald sobre ‘El pagaré’ en sus diarios, donde dejaba buena cuenta de todo lo que escribía. Tras entregarlo, unas semanas después solicitó el original para revisarlo. Y nunca más se volvió a saber de este cuento.

Nadie echó en falta durante décadas esta historia de un editor que acaba de contratar un exitoso libro, las memorias de un médico convertido en investigador de fenómenos paranormales, y que descubre del peor modo posible que la obra es un auténtico fraude. Francis Scott Fitzgerald se tuvo que divertir escribiendo esta patada en los riñones a la entonces poderosa industria editorial, y sin duda el lector se divierte de lo lindo. ‘El pagaré’ es un relato divertidísimo, y nada cruel, en el que se rastrean muchos de los intereses y obsesiones de su entonces joven autor: el dinero, la Primera Guerra Mundial y la mala fortuna.

Nórdica nos presenta ‘El pagaré’ en una preciosa edición en su colección Minilecturas, con traducción de Blanca Gago y con la misma y hermosa portada de Seth, el afamado ilustrador canadiense, que encargó de forma expresa ‘The New Yorker’ en 2017. Con el respeto debido a un inédito de Francis Scott Fitzgerald, un acontecimiento que no debe ser tomado a la ligera aunque aún suceda con cierta regularidad, así nos ha llegado por fin este cuento. Parece imposible que alguna vez veamos una edición completa de sus cuentos; tal fue la ingente producción de Fitzgerald, pese a que en vida solo publicó cuatro novelas y cuatro colecciones de cuentos –apenas una pequeña parte de los cerca de 200 relatos que publicó en revistas y periódicos-.

«Todos los columnistas y comunistas –nunca he logrado entender ninguna de esas dos palabras con claridad- despotrican de mí porque dicen que lo único que me importa es el dinero. Es verdad, me importa muchísimo». Eso dice el editor de ‘El pagaré’, pero también pudo decirlo el propio Fitzgerald.