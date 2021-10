Adiós al macho

Recibida en Francia como un mazazo contra la «generación Miterrand», la trilogía de Vernon Subutex de Virginia Despentes transciende con fuerza cualquier intento de etiquetado y entronca directamente con la tradición de la Comedia Humana de Balzac, actualizando el mensaje de realismo a una crítica despiadada de la sociedad moderna. Despentes apunta a los cimientos de una moral social construida alrededor de una figura masculina que no puede asumir la rapidez de los cambios que ponen en duda unos comportamientos instalados en una tradición ya obsoleta. La crisis de los cincuenta es tan solo el contenedor de un síndrome que pone patas arriba todas las bases de una masculinidad que entiende por fin la toxicidad de su pasado, pero que se extiende sin remedio antes de que pueda darse cuenta a lo laboral, a lo personal y a lo social, en una tormenta perfecta que exige un giro radical que la limitada capacidad humana apenas puede tener tiempo a comprender. Vernon es protagonista y testigo de una sociedad que ya no aguanta sus contradicciones, sus incoherencias, su malestar y su indignación, reconvertidas en un tsunami que arrasa en su movimiento convulso cualquier precepto considerado como inmutable. Adaptar a la historieta la trilogía no era fácil, pero la elección posiblemente inesperada de Luz, uno de los puntales de la revista Charlie Hebdo (recordado por la famosa portada de Mahoma tras el atentado contra la revista) resulta perfecta. El trazo del dibujante francés tiene ese nervio y visceralidad de la escritura de Despentes, creando una simbiosis gráfica que nace de la coincidencia en una cultura musical que sirve de nexo de unión de literatura e historieta. Juega con atrevimiento buscando recuperar con el color y la composición la energía de las palabras, pero también con un trazo que se mueve entre el underground y lo caricaturesco, permitiendo que el estilo asuma esa atmósfera necesaria, plomiza y opresiva que la historia necesita. La primera parte de la adaptación a la historieta de la trilogía de Vernon Subutex, que ya había protagonizado una traslación televisiva, llega ahora publicada por Salamandra Graphic (con traducción de Noemí Sobregués), permitiendo comprobar que adquiere en el cómic nuevas lecturas que se empapan de una realidad que abre interpretaciones inesperadas en un mundo pandémico, donde la crisis sistémica se hace tan evidente que las palabras de la obra de Despentes se convierten en proféticas y su traslación a dibujo en la confirmación de esa realidad.

Una masculinidad reconvertida que Ugo Bienvenu pone en duda llevándola al extremo, reinventándolo en un juguete sexual intergaláctico. B.O. Como Dios (Ponent Mon, traducción de Fabián Rodríguez Piastri) se adentra en un relato de ciencia ficción que traslada las reflexiones del robot asimoviano a un escenario de pornografía explícita, donde la inquietud por la propia identidad encuentra un nuevo sentido en el sentido último del amor, la sexualidad y los roles sexuales. El autor de la brillante Preferencias del sistema extiende de forma natural los planteamientos de sus anteriores obras (cada vez más necesario que se edite en España la extraordinaria Paiement Accepté) creando un discurso lógico y coherente sobre la evolución de la sociedad que podría partir perfectamente de los cuestionamiento que plantea Despentes en su obra.

Y una última recomendación que, si bien se aleja de las ficciones de las anteriores, es un recuerdo de que la lucha feminista en nuestro país apenas tiene cien años. Una mujer, un voto, de Alicia Palmer y Montse Mazorriaga (Garbuix Books) es un sólido ensayo gráfico sobre el desarrollo del movimiento sufragista en España, celebrando el 90º aniversario del logro del derecho al voto de la mujer. Una obra excelente que, además de una excelente lectura, es una herramienta de trabajo perfecta para el aula.