Un total de 35 conciertos para la primera edición de Sonorama en Ibiza

Un total de 35 conciertos y una decena de dj’s en cuatro jornadas de música y actividades culturales y gastronómicas en cuatro escenarios. Son los números del primer Sonorama que se celebra en la isla a partir de esta noche, en una suerte de spin-off ibicenco del veterano festival de Aranda de Duero. Entre los participantes están lo más granado del actual indie-pop-rock nacional, con nombres como Niños Mutantes, La Habitación Roja, Algora, Delaporte, L.A., Siloé, Rayden, Arde Bogotá, Varry Brava, Ginebras, Shinova, Funambulista, Marwan, Queralt Lahoz o Joe Crepúsculo, grupos ya clásicos como Los Secretos o Sidonie y una cañera representación ibicenca con Billy Flamingos y Uncle Sal. Entre los dj’s hay nombres como Lola Von Dage, Pin & Pon, We are not dj’s, EME o Peje.