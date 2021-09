La inspiración poética de los Beatles

Los Beatles fueron los primeros en publicar un álbum –Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)– con las letras de sus canciones impresas. La decisión del grupo vino provocada por la petición de Juan Carrión, el profesor de inglés que inspiró la película Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba. Carrión quería que sus alumnos supiesen a ciencia cierta de qué hablaban los temas del cuarteto de Liverpool y, tras reunirse en Almería con Lennon en 1966, su deseo se convirtió en realidad.

Hacer que los amantes de los Beatles disfruten del placer de escuchar Getting Better, Hey Jude o Blackbird al tiempo que leen la transcripción de sus letras, rodeadas de sugerentes ilustraciones y sorprendentes fotografías, es lo que propone este delicioso volumen editado por Blume. Desde I Saw Her Standing There, tema que abre el primer disco de la banda, Please Please Me (1963), hasta The End, la última canción que grabaron juntos Paul, John, George y Ringo en 1969 para culminar el insuperable Abbey Road, las páginas de este libro dan fe de la desbordante inspiración poética del grupo a través de las letras de 178 canciones.

Todo un tesoro para profundizar en el maravilloso universo creativo de los Fab Four.