Tres bandas para el festival de rock ‘Back to School’ de Ibiza

No será con normalidad total, pero el festival de rock Back To School vuelve este fin de semana con más vuelo con respecto al del año pasado. Será el sábado en la plaza de Sant Jordi, de nuevo con recinto cerrado y con la gente sentada en grupos en mesas. Habrá servicio de barra y food trucks, algo que se echó mucho de menos en la edición de 2020.

Y de nuevo habrá bandas de fuera de la isla. Las puertas se abrirán a las 19 horas y está previsto que los ibicencos Pardals salten al escenario sobre las 20 horas. Después llegarán los zaragozanos White Polo y, para cerrar la noche, los valencianos Jolly Joker. La dj ibicenca Albita Power se encargará de que no baje el ritmo en los intermedios. Este año no habrá reserva previa de entradas y las puertas estarán abiertas hasta completar el aforo del recinto.

«Consideramos que estamos al 65% de normalidad», aseguró ayer Felipe Ruiz, de la asociación cultural Ses Barsetes, que organiza el festival con el Ayuntamiento de Sant Josep. «Tenemos ilusión de que el festival vaya creciendo de nuevo y el de este año será una piedra de toque para el del que viene, cuando celebramos el décimo aniversario y queremos que sea muy especial y con muchas sorpresas. Esperamos estar ya al 120 por ciento que en ediciones anteriores».

Bandas de calidad

En 2020 tocaron tres grupos ibicencos, aunque la calidad no se resintió, con Little Jackie Paper, For the Freshly People y Guajiro Blues, haciendo gala del buen olfato de los organizadores de BTS para ofrecer buenos y cañeros carteles.

Este año se presentarán ante el público ibicenco Pardals, una banda de rock instrumental formada en Ibiza a finales de 2019 «con un repertorio enérgico e intenso, marcado por estructuras que apenas se repiten y que progresan hacia pasajes épicos, sin caer en largos desarrollos ni otros clichés habituales del post-rock más frecuente», señala la nota del festival.

Está formada por Luis Escriche y Joan Torres (guitarras), Toni Coronado (batería) y Jaume Alberti. Este último compagina sus labores de bajista con el rol de coproductor, junto con Eduardo Quintero, de la primera referencia discográfica de Pardals, que se ha grabado en SAE Barcelona durante el primer semestre de 2021 y que se ha masterizado en Ultramarinos Costa Brava por parte de Víctor García. Todos ellos son conocidos en el mundo musical ibicenco porque forman Quin Delibat! junto a Jordi Cardona.

Por su parte, White Polo «es la rabia y euforia contenidas durante años de los zaragozanos Juan Sáez y Santi Polo, que junto con la ayuda de Juan Ximenez a la guitarra y Sergi Freebird en los bajos escupen en forma de unas canciones que mezclan blues, rock, riffs con vocación setentera y melodías de doble filo para untar y cortar por igual», señalan los organizadores. «Tienen claro que la mejor manera de compensar el espíritu es tocar de manera contundente, cruda y sincera, sin grandes pretensiones pero sin barreras de ningún tipo en letras, estilos etc…», continúan. Acaban de publicar su primer disco: ‘A million miles’.

Cerrarán la velada rockera Jolly Joker, banda valenciana de glam rock y hard rock nacida en 2009 que ha despachado ya tres discos, que ha teloneado a bandas del calibre de Adam Bomb, The Quireboys, Hardcore Superstar, L.A. Guns... y han pasado por algunos de los mejores escenarios, como el Leyendas del Rock. Su objetivo, según confiesan, es liderar la escena hard rock «en España, el Reino Unido y allí donde el destino les dé la oportunidad».