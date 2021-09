Bukowski detesta Instagram

Tot i que allò de l’escriptor total està molt suat, Charles Bukowski seria un dels prototips raonables. Poeta, assagista, narrador i maleït a parts igual, és un dels autors nord-americans importants del segle XX que més ha influït en una gran pila d’escriptors arreu del món. Jèssica Roca va arribar a l’autor de Cartero de forma accidental. Un company de treball portava a la motxilla un exemplar del relat que protagonitza Henry Chinaski, l’alter ego de l’escriptor, i li va etzibar un provocador comentari sobre que Bukowski era un autor que no agradava a les dones. Tenia 34 anys, i des de llavors festeja amb ell. Aquella novel·la li va despertar la curiositat de pragmàtica confessa i fruit d’aquesta relació publica Llegint Bukowski (Vincle Editorial).

«La seua raresa radica en la narració de la cara oculta de la vida, les dels pobres, desocupats i immigrants il·legals», diu. «Soc una persona molt pragmàtica i la seua lectura tan àgil en va fer que fora molt fidel a l’autor». L’assaig de Roca presta atenció a la poesia del Bukowsli, per on recomana iniciar-se a l’obra de l’autor de La senda del perdedor, el llibre que més l’ha marcat. Un relat mític on l’absència d’il·lusió descriu l’Amèrica de la rebotiga. Reivindica amb naturalitat la seua actualitat, on les reflexions de les escletxes del capitalisme són iguals o superiors que fa mig segle, quan són descrites sense floritures.

Aquella escena d’inici a l’univers bukowskià, la de la recomanació del company, la té tan gravada que Roca l’ha passat a una de les seues novel·les. Sobre la misogínia del nord-americà sosté que llig els textos d’una persona nascuda el 1920 (Andernach, Alemanya), «però m’interessa l’autor com escriptor, més que les seues relacions amb prostitutes». «Té escenes escatològiques que personalment no m’entusiasmen, però això no impedeix que fora molt bon escriptor».

A meitat de Llegint Bukowski, Roca conta que l’escriptor i Madonna van nàixer el mateix dia (16 d’agost). L’autor de Hollywood va conèixer personalment a Madonna i li va posar un nom ficcionat precisament en eixa novel·la on narra l’experiència com guionista de la pel·lícula Barfly. Però Roca fuig de tots els tòpics coneguts d’intel·lectual canalla i provocador que només escrivia sobre sexe envoltat d’ampolles d’alcohol. «Els seus retrats mostren el vessant més dur de les ciutats, per tant una estètica contrària a la que es practica a l’Instagram».

Passeja amb els escriptors que van influir en Bukowski, en especial John Fante. També amb Sherwood Anderson, però al llarg de la seua obra cita a Dostoievski, Céline, Hemingway, Carson McCullers, Gertudre Stein, Henry Miller o James Joyce, entre d’altres.

El vincle

Jèssica Roca té el bloc «La bústia groga» on practica la literatura del jo des de la poesia, la crònica i el relat. S’ha autopublicat les novel·les Ni un gram i Cinc dones de veritat, a més del recull de relats No és cap espòiler, és la vida i el poemari Imprescindible oxigen. A finals de 2018 va acudir a la presentació del cinquè dietari de Toni Mollà Tot entra en el pes a Barcelona, amb el propòsit de lliurar a l’editor Manolo Gil una de les seues novel·les autopublicades. Gil, un dels promotors literaris més inquiets del país, la va fitxar i així ha acabat una alta administrativa d’una multinacional de la metròpolis de Barcelona en la factoria valenciana de Vincle.

Roca va decidir escriure Llegint Bukowski a l’estiu de 2019 quan va llegir Fragmentos de un cuaderno manchado de vino, un recopilatori de textos inèdits després de la mort de l’autor el 1994 a California. «Feia una dècada que anava llegint Bukowski, i al meu bloc ja havia escrit diferents ressenyes sobre les reflexions dels seus llibres». Admet que el seu pragmatisme l’ha portat a la literatura nord-americana, i també la influència paterna que li instava a llegir premsa nord-americana.

A les notes que va deixar escrites al final de la seua vida, Roca escriu que «es percep un cert cansament vital». En canvi destaca que Charles Bukowski va ser molt prolífic, «s’alçava, respirava i escrivia tot. Li va traure suc a la seua vida». Ella ha tret el millor d’un autor fonamental en un llibre que invita a submergir-se en els seus llibres, en un relat que a la vegada també és pura literatura i pragmàtica, perquè en 154 pàgines acabes per conéixer la vida i obra d’un escriptor infinit.