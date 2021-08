Ezequiel Herrera y sus «dosis de realidad» en la muestra ‘Arte plaff’

Peluches encerrados en una jaula, cuadros creados a través de imágenes con símbolos de prohibido e imágenes con ballenas que escupen plásticos son algunas de las obras que el artista Ezequiel Herrera plasma en ‘Arte plaff’ y con las que ilustra los problemas de la sociedad actual. La exposición, que cuenta con 17 obras pictóricas y 9 esculturas, elaboradas a partir de diversas técnicas y materiales, se puede visitar hasta el próximo 15 de agosto en el Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni.

«Esta exposición te hace despertar ante la vida, es una dosis de realidad donde reflejo la situación de la sociedad actual, de ahí el nombre. Es un arte que te despierta», explica Herrera. «En la muestra se encuentran todo tipo de obras, de hecho, mucha gente que acude a verla piensa que la han hecho varios artistas», explica. En cuanto a los materiales empleados, Herrera asegura que «trabajaba con uno u otro» dependiendo de lo que quisiera expresar.

A modo de inspiración, el artista asegura que se fijó en el planeta y en la sociedad y escuchó noticias de actualidad. Por ello, entre la exposición se encuentran cuadros elaborados con plásticos que se comen un rostro o ballenas que escupen este material. «También hay una escultura de peluches encerrados en una jaula como símbolo de los animales que se encuentran en los zoológicos», señala el artista.

Ezequiel Herrera, que pertenece a la Associació Multiart Ibiza (AMAE), lleva seis años trabajando en la exposición. Además, a través de las obras de esta muestra, refleja su evolución como artista. «En mis inicios en Londres solo pintaba, pero eso no me llenaba porque no plasmaba ningún mensaje, por lo que empecé a utilizar las manos para expresar lo que siento, como hago en ‘Arte plaff’», cuenta.

La exposición se puede visitar de 18 a 21 horas de lunes a viernes y de 19 a 22 horas los fines de semana.

Técnicas que reflejan la sociedad actual. El artista Ezequiel Herrera muestra la situación del planeta en ‘Arte plaff’. 1 Una de las obras de la exposición, que contiene símbolos de prohibiciones en formato Polaroid.

2 El argentino Ezequiel Herrera en un plano detalle.

3 Varios símbolos conforman la palabra ‘Libertad’. F