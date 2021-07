El español Antonio Banderas compartirá pantalla con Harrison Ford en la quinta entrega de 'Indiana Jones', cuyo estreno está previsto para el 29 de julio de 2022. La revista especializada Deadline confirmó este jueves el fichaje de Banderas, que además de Ford estará acompañado de Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson y Thomas Kretschmann. A pesar de que la película ya se está rodando en el Reino Unido, los detalles de la trama -y por tanto del personaje de Banderas- permanecen bajo secreto.

'Indiana Jones 5' será la primera cinta de la saga de aventuras producida por The Walt Disney Company tras la compra del estudio Lucasfilm, también responsable de la franquicia Star Wars. El compositor John Williams volverá a hacerse cargo de la banda sonora de la nueva película, que esta vez contará con James Mangold en la dirección, como sustituto de Steven Spielberg, quien se mantendrá como productor junto a Kathleen Kennedy. El año pasado, Spielberg renunció a dirigir la nueva película de 'Indiana Jones' por primera vez en los 39 años de historia de la franquicia. Fuentes cercanas al cineasta indicaron que la decisión la había tomado él mismo con el objetivo de aportar un nuevo enfoque a la saga y atraer a una generación más joven.

Después de tres entregas estrenadas en la década de 1980 (1981, 1984, 1989), 'Indiana Jones' regresó en 2008 con 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull', que se convirtió en el filme más taquillero de la saga.

Por su parte, Banderas compaginará el rodaje mientras ultima los preparativos del musical que codirige, 'A Chorus Line', cuyo estreno está previsto para el próximo 8 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid. El actor fue muy aplaudido por su manera de hacerse cargo de la gala de entrega de los Goya a principios de año, con una ceremonia solemne y mayoritariamente virtual que homenajeó a los trabajadores esenciales. En 2020 estuvo nominado al Óscar a mejor actor protagonista por 'Pain and Glory'.