Martita de Graná se ha convertido en una de las humoristas más mediáticas del panorama. Lo dicen su millón de seguidores en Facebook e Instagram, pero también los números de su gira 'Mi padre flipa'. Ilustrativa es su gira por toda España, este martes con parada en Murcia después de visitar el fin de semana las tres capitales vascas. En cuanto al espectáculo que presenta, su promotora lo explica de la siguiente manera: "Es tan grande su éxito que su padre aún no se lo cree; de ahí el nombre de su show, 'Mi padre flipa'. Si te gusta lo que cuenta en sus vídeos y, sobre todo, cómo lo cuenta, no te pierdas la oportunidad de verla en directo y disfrutar de su desparpajo en tu ciudad". Su humor se basa en lo cotidiano y en las situaciones más absurdas que pasan todos los días delante de nuestros ojos. ¡Ah!, y no se muerde la lengua de hablar de temas íntimos, sexualidad, igualdad, del cambio de paradigma en la comedia... No obstante, hablamos con ella para conocerla un poco mejor.

Aunque pueda parecer una obviedad o tontería, ¿quién es Martita de Graná? ¿Cuándo y dónde empieza y acaba el personaje?

Martita de Graná es una muchacha de Granada que estudió Magisterio y que ahora anda en este mundo de la comedia. Dice marranadas y habla de todo lo que nos ocurre a las mujeres: de cosas que pensamos y de cosas que nunca nos hemos atrevido a decir en público, y siempre de forma muy irónica y con un poco de mala leche. Y no hay ningún personaje sobre el escenario: quien se sube ahí arriba soy yo misma, Martita de Graná es mi esencia. Quiero que la gente que venga a ver mi espectáculo sepa cómo es Martita.

¿Existe un humor typical spanish?

No sabría decirte... El humor, al final, es reírte de lo más cercano, del día a día, de lo que vivimos todos. Y eso es lo que pretendo hacer en mi show. Si a eso se le considera typical spanish, pues adelante.

Y con todo lo vivido en este último año y medio, ¿dirías que hemos perdido capacidad de reírnos?

Yo creo que no. Con todo lo que hemos vivido y seguimos viviendo, es más necesario que nunca reírse, y hemos encontrado nuevas maneras de hacerlo. Al final todo es cuestión de adaptación.

Durante el confinamiento ofreciste a tus seguidores hilarantes monólogos a través de las redes sociales, pero ahora te encuentras de gira presentando tu espectáculo por todo el país. ¿Cómo afrontas tus actuaciones en vivo? ¿Difieren mucho de tus apariciones en Instagram?

Subir al escenario es siempre una responsabilidad, ya que la gente va allí a reírse, a disfrutar y a desconectar de todo, y yo tengo que conseguirlo. Y sí, claro que difiere, son dos conceptos totalmente diferentes.

No quisiera que hicieras ningún spoiler, pero… ¿qué puede esperar el público que acuda a alguno de los shows de tu gira?

Pues creo sinceramente que pueden ver un gran show, 'Mi padre flipa', donde, como he dicho, intentaré que logren desconectar y evadirse de todo lo negativo que ahora mismo nos rodea. Y, bueno, en él se hablan de temas cotidianos –por supuesto, desde una perspectiva cómica– y sin tabúes, con los que os vais a sentir identificadas seguro.

Por cierto, últimamente se ha hablado mucho del lugar que ocupan las mujeres en la comedia en nuestro país...

Somos menos que los hombres, eso está claro. Y antes –hace no tanto– era muy difícil ver a una chica encima de un escenario, y más hablando sobre sexo, masturbación, cosas escatológicas..., los temas de los que yo hablo en mis monólogos. Pero las tías somos graciosas, y tenemos que ser cada vez más en este mundillo.