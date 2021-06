La Big Band Ciutat d’Eivissa del Patronato Municipal de Música de Ibiza actuará este domingo 6 de junio en un nuevo concierto al aire libre en la plaza Antoni Albert i Nieto a partir de las 12 horas. Dirigida por Santiago Pérez, la Big Band contará en esta ocasión con la colaboración de los cantantes Eva Cano i Diego Román. En este concierto, bajo el nombre ‘Let’s Jazz’, la Big band interpretará temas como ‘Switch in time’, con arreglos de Sammy Nestico; ‘Sir Duke’, de Stevie Wonder, con arreglos de Dave Wolpe; ‘Let’s fall in love’, de Harold Arlem o ‘Ev’ry little beats helps’, de Sammy Nestico, entre otros.