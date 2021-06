La música vuelve por todo lo alto en este primer fin de semana de junio a las Pitiusas con un buen puñado de conciertos para todos los gustos, de la clásica al rock, el jazz, o la canción de autor.

La clásica estará representada por dos grupos de cámara de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears que ofrecerán cuatro conciertos entre el viernes y el sábado en Ibiza y Formentera, el Palma Brass, que ya ha estado antes en Ibiza, y un conjunto de oboe y cuerda. Además, el violonchelista Carlos Vesperinas ofrecerá el domingo en Can Jeroni un recital de violonchelo solo con piezas que van del barroco a la música contemporánea o composiciones propias.

Una oportunidad interesante es la de ver a los Volvox Brothers, cuatro hermanos adolescentes mallorquines de familia de músicos que presentarán el viernes en Can Ventosa su primer disco, 'So sing!', en el que mezclan el rock alternativo, la electrónica y mucho más, porque también interpretan música clásica y de bandas sonoras de cine.

Además, la Big Band Ciutat d'Eivissa ofrecerá una selección de clásicos del jazz al aire libre, el domingo al mediodía en la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila.

Y para completar, el conocido cantautor catalán Roger Mas, un músico de largo recorrido con una decena de discos y muchos más premios en la maleta, llega a Can Ventosa el sábado con el sello del ciclo BarnaSants.

Por otra parte, Ibiza, Santa Eulària y Formentera han organizado diferentes actividades para celebrar el Día del Medio Ambiente, que es este sábado. Habrá diferentes talleres, limpiezas del litoral y todo tipo de actividades. Santa Eulària propone el programa 'EcoUc', con encuentros, puestos de producto local y actos durante oda la mañana del sábado en la plaza de España.

Y los amantes de la gastronomía tendrán como punto de encuentro la primera de las jornadas de 2021 de 'Ibiza Sabors', con una visita el sábado al 'trull' de Sant Joan para ver en vivo cómo se elaboran los aceites de oliva de la IGP Eivissa/Ibiza.

Gastronomía

Ibiza Sabors 2021. Jornadas Gastronómicas de Primavera. Visita a la almazara de Sant Joan y elaboración de aceites IGP Eivissa/Ibiza. Sábado, 5 de junio, de 10.30 a 12.30 horas. Inscripción previa en restauracio@pimeef.es.

Música

Orquestra Simfònica de les Illes Balears:

Palma Brass. Obras de Verdi, Puccini, Rossini, Ewazen y D'Rivera. Viernes, 4 de junio a las 20 h. en el Pati de sa Senieta de Formentera, y sábado, 5 de junio, a las 20 h. en la plaza des Cubells. Entrada libre hasta completar aforo.

Conjunto de cámara: Obras de Mozart, Britten y Ravel. Viernes, 4 de mayo, a las 20 h. en la plaza de la iglesia de Sant Joan, y sábado, 5 de junio, a las 21 h. en la iglesia de Sant Antoni.

Volvox Brothers. 'The sound of music'. Viernes 4 de junio a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas gratuitas en www.eivissa.es.

Roger Mas. Canción de autor. Ciclo Barnasants. Sábado, 5 de junio, a las 20h en Can Ventosa. Entradas anticipadas 10€ en www.eivissa.es. 12€ en taquilla.

Big Band Ciutat d'Eivissa. Clásicos del jazz. Con los cantantes Eva Cano y Diego Román. Domingo, 6 de junio, a las 12 horas en la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila.

Carlos Vesperinas. Violonchelista. Dia de les Illes Balears. Domingo 6 de junio, a las 20h en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Entradas gratis en https://entrades.santjosep.org/par-public/rest/evento/id/2898550

Día del Medio Ambiente

Ibiza:

Salida para observar la avifauna de la ciudad a cargo del naturalista Jordi Serapio. Sábado, 5 de junio, de 10 a 13 horas. Inscripciones en mediambient@eivissa.es.

Talleres sobre creaciones con posidonia seca y cajas nido para aves. Domingo, 6 de junio, de 10 a 13 horas en la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila. Inscripciones en mediambient@eivissa.es.

Santa Eulària:

Programa de actividades 'EcoUc'. Puestos de instituciones, productores locales y asociaciones ecologistas. Talleres, rutas y actividades infantiles. Sábado, 5 de junio, de 10 a 14 horas en la plaza de Espanya de Santa Eulària.

Formentera:

Limpieza, recuento y clasificación de microplásticos en es Carnatge. Sábado, 5 de junio. Encuentro en la playa de Cala en Baster a las 10h. Inscripciones en 971321210 o en mediambient@conselldeformentera.cat.

Charla y taller sobre tortugas organizada por el Parc Natural. Sábado, 5 de junio. Encuentro a las 10h en la playa de ses Canyes. Inscripciones en www.es.balearsnatura.com/events/tortugues-a-formentera

Teatro

'Rent me bitch!'. Obra ganadora del certamen de teatro Art Jove. De Marina salas. Domingo, 6 de junio, a las 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. La entrada es gratuita previa reserva en www.eivissa.es.

Libros

'Animàlia. Una faula massa real'. Presentación del libro de relatos de Ramon Mayol. Presentan Iolanda Bonet y Jesús Ballesteros. Viernes 4 de junio a las 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Documental

'Adlib, una moda con denominación de origen (1971-2021)'. Sábado 5 de junio a las 20 horas en el Ayuntamiento de Sant Joan. Entrada libre hasta completar aforo.

Infantil

Talleres infantiles con sueños de Ibiza en el edificio de Cultura y Juventud de Santa Eulària. Sábado de 9 a 11 y de 11.30 a 13.30 horas y domingo de 11 a 13 horas. Inscripción previa en puntjove@santaeularia.com.

Cine

'Mujeres del siglo XX', de Mike Mills (EEUU, 2016). Ciclo 'Divendres de Cine' de Sant Josep. Centro cultural Can Jeroni. Viernes, 4 de junio a las 20 horas. Entradas gratis en https://entrades.santjosep.org/par-public/rest/evento/id/2894407

Mercadillos

Ibiza

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Mercadillo Hippy. Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 h y domingos de 11 a 19 h.

Formentera

Mercado artesanal de Sant Francesc. Lunes a sábados de 10 a 14 horas en la plaza.

Mercado artesanal de es Pujols. Cada día de 19 a 22 horas en el paseo marítimo.

Mercado de la Mola. Artesanía. Domingos de 16 a 22 horas. Avda de la Mola, 67.

Mercado de Sant Ferran. Arte y artesanía. Todos los días excepto los miércoles. Desde el 29 de mayo. Calle Mayor.

Exposiciones

'Els ODS dels Baleàrics'.

Muestra colectiva por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. Dalt Vil. Lunes a viernes de 8 a 15 horas. Hasta el 27 de junio.

Espacio Micus:

María Catalán. Pinturas durante el confinamiento. Hasta julio.

'The Good Man'. Instalación de los artistas Lucrecia Pascual, Claudia Vives-Fierro y Eduardo Pérez-Cabrero. Inauguración: Domingo 2 de mayo de 11 a 14 horas. Hasta junio.

Espacio Micus, carretera de Jesús a Cala Llonga. Domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica: 971 191923. Hasta el mes de julio.

'Moda a Eivissa: cosir i vestir'. Sala de exposiciones de Santa Eulària. Martes a sábado de 10 a 13.30 h y de 16.30 a 19.30 h. Hasta el 12 de junio.

'Adlib, 50 años de moda (1971-2021)'. Far de ses coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábado de 18 a 21 h. Hasta el 26 de junio.

Marga Guasch. 'Abstraccions', pinturas. Organiza AMAE. Espacio cultural Can Portmany de Sant Rafel. Miércoles a sábado de 18 a 21 h y domingos de 11 a 14 h. Hasta el 13 de junio.

Manuel Rodríguez Méndez. 'El cielo en la tierra', pinturas. Centro Cultural de Jesús. Inauguración viernes 4 de junio a las 19 h. Hasta el 30 de junio de 16 a 21 h.

Julie Aubrun. 'Mi ciudadela', pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. Martes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingo y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 12 de junio.

Rom Ero. 'El mundo se divierte en cualquier circunstancia', pinturas y ensamblajes. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km. 8,5 (Cactus Lombribiza). Inauguración, domingo 6 de junio de 12 a 14 horas. De lunes a sábado de 9 a 20 h y domingos de 9 a 13 h. Hasta el 28 de junio.