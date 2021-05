El jefe del área de Desarrollo Digital en el Museo Nacional del Prado, Javier Pantoja, ha asegurado este jueves 27 de mayo que los museos "ya están" dentro del proceso de 'disneylización' que equipara a las pinacotecas con los parques de atracciones para "ofrecer experiencias" a los visitantes.

"A mí no es que me parezca mal la disneylización, pero es que ya estamos en ella", ha explicado Pantoja durante su intervención en el foro sobre la Transformación digital de los museos, organizado por la Fundación Telefónica.

El jefe del área digital del Prado ha defendido que, debido principalmente a la virtualización, los museos "ya empiezan a venderse como lugares de experiencia", además de "otorgar un rol muy importante" a los visitantes y su audiencia "en el sentido en que empiezan a producir contenido".

Es por ello que podrían llegar a asemejar esa experiencia con los parques de atracciones o los 'resorts', que en ocasiones son "completamente digitales". Esto llevaría a cuestionarse la necesidad de visitas presenciales para contemplar las obras, para lo que ha puesto un ejemplo con 'Las Meninas' de Velázquez.

"¿Y si se puede crear un espacio virtual para 'Las Meninas'? Ya sea situarlas en el propio Prado, o cuando estaban en el Alcázar o en el salón de mi casa. Se trata de tener una vivencia con ellas", ha apuntado Pantoja, quien cree que en ocasiones se "sacraliza" la experiencia artística.

"¿Es tan importante estar delante de 'Las Meninas', físicamente, en la sala 12 del Museo del Prado? ¿De verdad que a todas las personas se le pone la piel de gallina viendo la obra ahí y no viéndola en el salón de su casa, delante de la televisión?", ha cuestionado.

'Avatar' o 'Port Aventura'

Durante su intervención, Pantoja ha citado complejos como The Venetian Resort en Las Vegas, parques de atracciones como los de Port Aventura o películas como las de 'Avatar' para acompañar su discurso. El jefe del área digital apunta a que ahora, con Internet, "el museo empieza a ser no solo emisor de contenidos, sino productor".

"Es importante saber que la digitalización lleva a la virtualización y el siguiente paso es una simulación. Los parques de atracciones han sabido hacer estos saltos, pero los museos todavía están reflexionando y no saben muy bien en qué dirección ir: no porque no lo tengan claro, sino que parten de presupuestos diferentes (experiencia frente a conocimiento)", ha concluido.