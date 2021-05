La obra 'Asesinos todos', con un elenco de lujo que encabezan Carlos Sobera y Neus Asensi, es el principal reclamo cultural de este fin de semana. La cita es este sábado en Can Ventosa.

Pero hay otros puntos a destacar en la agenda. Puig d'en Valls celebra sus fiestas patronales con música y actividades para toda la familia a lo largo del fin de semana y Santa Eulària aún estira el programa del Primer Diumenge de Maig.

En Formentera se celebran los últimos días del festival de cine Formentera Film. El sábado tendrá lugar la ceremonia de clausura, pero el domingo la guinda serán las proyecciones de cortos de animación para los más pequeños.

Y en Sant Josep también hay un encuentro para los niños, con el concierto didáctico del domingo a cargo de Eivissa Brass & Percussion, que llevarán al escenario el clásico 'Pedro y el lobo' de Prokofiev.

Teatro

'Asesinos todos'. De Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Con Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla y Ángel Pardo. Comedia. Sábado 15 de mayo a las 18.30 y 21 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas: 20 € anticipada y 22 € en taquilla. Venta en www.eivissa.es.

Fiestas de Santa Eulària

Viernes, 14 de mayo

18 h. concierto de la Escuela Municipal de Música en la plaza de España.

19h: Conferencia '¿Tenemos lo que educamos?', a cargo de la educadora Carmen Ruiz Repullo. Ciclo 'La aventura de educar en familia'. Palacio de congresos. Interpretación en lengua de signos.

Sábado, 15 de mayo

12 h. Trofeo de vela ligera Primer Diumenge de Maig.

9 a 11 y 11.30 a 13.30h: Talleres infantiles con Sueños de Ibiza en el edificio municipal de cultura. Inscripciones en puntjove@santaeularia.com.

Domingo, 16 de mayo

12 h. Trofeo de vela ligera Primer Diumenge de Maig.

11 a 13 h: Talleres infantiles con sueños de Ibiza en el edificio municipal de cultura. Inscripciones en puntjove@santaeularia.com.

Fiestas de Puig d'en Valls

Viernes, 14 de mayo

18.30. h. Espectáculo familiar de magia 'El desván mágico', con el Mag Albert. Plaza de detrás de la iglesia.

20.45h: Homenaje a la enfermera Antònia Serra. Plaza de detrás de la iglesia.

21h: Concierto de Aykya.

Sábado, 15 de mayo

10h: Caminata por el pueblo. Salida del aparcamiento de las pistas deportivas. Inscripciones en turisme@santaeularia.com.

10.30h: Masterclass de zumba con Amparo en las pistas deportivas. Inscripciones en www.ibizafitness.com.

17 a 20 h. Reparto de ensaimadas a los mayores de 75 años empadronados en el Centro Cultural.

17 a 20h. Actividad juvenil 'La cova dels dracs', con Dracs d'Eivissa en las instalaciones de Cultura y Juventud.

20.30h Concierto de Khenza Wys, Red.Losx y Dj Magno en la plaza de detrás de la iglesia.

Domingo, 16 de mayo

10 a 12 h. Recetas de cocina de la AV Es Molins en la sala polivalente en jocelyneibz@gmail.com.

10 a 14 h. Reparto de ensaimadas a los mayores de 75 años empadronados en el Centro Cultural.

10.30h: Masterclass de jump/hit con Amparo en las pistas deportivas. Inscripciones en www.ibizafitness.com.

12.30h. Misa de fiesta en la iglesia.

18h. Conciertos de jazz de la escuela de Cas Musicaires en la plaza de detrás de la iglesia.

19.30h. Actuación de alumnas de la escuela de Paca Alarcón en la plaza de detrás de la iglesia.

19.45h. Animación infantil con Cachirulo en la plaza de detrás de la iglesia.

20.15. Monólogo 'Atrápalo con humor' de José Boto y Laura Moreno en la plaza de detrás de la iglesia.

Día de las Familias en Sant Josep

Sábado, 15 de mayo

12 h. Espectáculo de malabares y acrobacias con Máximo Óptimo en el parque infantil de Cala de Bou. Aforo limitado.

18 h: Espectáculo de malabares y acrobacias con Máximo Óptimo en la plaza de Sant Jordi. Aforo limitado.

Domingo, 16 de mayo

10 h. Yincana del Día de la Familia. Carrera de orientación con búsqueda de pistas de tipo cultural por los alrededores del campo de fútbol de Sant Josep. Participación por parejas. Inscripciones en www.sportmaniacs.com.

Música

I Festival Sonor Jant Josep. Eivissa Brass & Percussion. 'Pere i el Llop', de S. Prokofiev. Concierto didáctico a partir de 7 años. Domingo 16 de mayo a las 12 horas en el centro cultural Can Jeroni. Invitaciones en https://entrades.santjosep.org/par-public/rest/evento/id/2731980

Cine

Formentera Film 2021

Viernes, 14 de mayo. Proyección de los cortometrajes a concurso. 20.30h en el Cine municipal de Sant Francesc. Entrada libre.

Sábado, 15 de mayo. Ceremonia de clausura del festival. Proyección de 'Suc de Xíndria' y entrega de premios. 20.30h en el cine municipal de Sant Francesc. Entrada libre.

Domingo, 16 de mayo. Proyección de cortos de animación dedicada a los niños. 18h en el cine municipal de Sant Francesc. Entrada libre.

'In the mood for love', de Wong Kar-Wai. Ciclo 'Divendres de Cine' de Sant Josep. Centro cultural Can Jeroni. Viernes, 14 de mayo a las 20 horas. Entradas en https://entrades.santjosep.org/par-public/rest/evento/id/2731988

LIBROS

'Lo que la niebla me contó'. Presentación del libro de Marisa Martín, a cargo de Marta Pérez Braña. Viernes 14 de mayo a las 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa. Inscripciones en biblioteca@eivissa.es.

CONFERENCIA

'Sargantana de les Pitiüses, un tresor en risc', a cargo de la herpetóloga Maria Antònia Cirer. Sábado, 15 de mayo, a las 20 horas en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Aforo limitado.

INFANTIL

Cuentacuentos 'Un viatge per Amèrica', a cargo de David i Monma. Viernes 14 de mayo a las 18 horas en la biblioteca de Sant Jordi. A partir de 3 años. Plazas limitadas.

Mercadillos

Sant Josep: Mercado Artesanal y Ecológico. Productos de Ibiza. Todos los sábados por la mañana en la calle del Ayuntamiento. Música en vivo.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 h y domingos de 11 a 19 h.

Sant Joan: Productos artesanos, ecológicos y artísticos. Centro del pueblo. Todos los domingos por la mañana. Aforo limitado.

Formentera:

Mercado artesanal de Sant Francesc. Lunes a sábados de 10 a 14 horas en la plaza.

Mercado artesanal de es Pujols. Cada día de 19 a 22 horas en el paseo marítimo.

Exposiciones

Toniet:

'Paraules dins la terra'. 50 años de trabajo con la cerámica. Sa Nostra Sala, c/ Aragó de Vila. De lunes a viernes de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 14 de mayo.

Menéndez Rojas:

'Inundacions'. Exposición de pintura. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 28 de mayo.

Espacio Micus

María Catalán:

Pinturas durante el confinamiento. Hasta el mes de julio.

'The Good Man':

Instalación de los artistas Lucrecia Pascual, Claudia Vives-Fierro y Eduardo Pérez-Cabrero. Hasta junio.

Espacio Micus, carretera de Jesús a Cala Llonga. Domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica: 971 191923. Hasta el mes de julio.

Javierens:

'Quadrum'. Garden Art Gallery, ctra de Eivissa a Sant Josep km 8,5 (Cactus Lombribiza). Inauguración: domingo 2 de mayo. Lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingos de 9 a 13 h. Hasta el 31 de mayo.

'Moda a Eivissa: cosir i vestir':

Sala de exposiciones de Santa Eulària. Martes a sábado de 10 a 13.30 h y de 16.30 a 19.30 h. Hasta el 12 de junio.

'Adlib, 50 años de moda (1971-2021)'.

Far de ses coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábado de 18 a 21 h. Hasta el 26 de junio.

Concurso de fotografía Beni Trutmann

Muestra de las fotos ganadoras y selección de las presentadas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 15 de mayo.

'Like a fish in water'

Exposición de Martina Falk y Helen Sadler. BAP Gallery de Sant Carles. Lunes a sábado de 10 a 13.30 y de 17 a 19.30 h. Hasta el 30 de mayo.

'Mosaic d'imatges'

Obras de fina Escandell, Marga Guasch, Marisa Benito y Begoña Gorrotxategi. Organiza AMAE. Espacio cultural Can Portmany de Sant Rafel. Lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas y domingos de 11 a 14 h. Del 15 al 29 de mayo.