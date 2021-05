«La intriga y el costumbrismo» se mezclan en ‘Lo que la niebla me contó’ (Célebre Ed.), la nueva novela de Marisa Martín, que presentará hoy a las 20.15 horas junto a Marta Pérez Braña, representante de la editorial, en la sala Jordi Juan Riquer, en la biblioteca municipal de Ibiza, en Can Ventosa. Es el tercer título que publica esta exfuncionaria nacida en Ponferrada y residente en Ibiza desde hace 40 años. En 2018, recuerda, autopublicó el libro de relatos cortos ‘La vida al descubierto’ y posteriormente salió a la calle su novela ‘Te regalo mis recuerdos’, editada por Célebre. El único punto en común que guarda su anterior obra con ‘Lo que la niebla me contó’ es que ambas están protagonizadas por mujeres fuertes. En su última novela, en la que ha invertido un año, la protagonista es una escritora, Sara, que viaja hasta los Picos de Europa para escribir un libro. La primera parte transcurre en esta zona, que «esconde extraordinarios relatos que Sara deberá descubrir». En la segunda parte aparecen Valladolid, Madrid y Ibiza, donde «encuentra el nexo de unión entre todas las historias que le han contado».