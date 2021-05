A pesar de la larga trayectoria de José Manuel Menéndez Rojas (Palma, 1956), ‘Inundacions’ es la primera exposición en solitario que el artista mallorquín realiza en Ibiza. Así lo confirma él mismo durante el montaje de la muestra, organizada por Fundació Baleària, que abrirá sus puertas hoy a las 20 horas en el Club Diario. El agua y la figura humana, elementos recurrentes en la obra del creador, son los protagonistas de esta selección de cuadros, que se mueven entre el arte figurativo y el abstracto con un toque de surrealismo.

El agua y las figuras humanas inundan la veintena de lienzos que integran la primera exposición individual en Ibiza de José Manuel Menéndez Rojas (Palma, 1956), que abre sus puertas hoy a las 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Como explica el propio artista mallorquín durante el montaje de ‘Inundacions’, estos dos elementos están muy presentes en toda su obra. «Siempre trabajo con la figura del hombre o de la mujer como objeto de estudio y como símbolo de la relación del ser humano con su entorno», explica. También recurre al agua porque es el elemento que mejor explica lo que a él le interesa, que es «la posición del ser humano frente a la naturaleza».

La figura humana es para este creador «una herramienta imprescindible» que le permite expresar «el transcurrir de los seres vivos», que, apunta, «son entidades que se mueven en elementos» que tienen un ritmo más pausado. «Necesito este juego entre los elementos rápidos y lentos, entre lo que parece voluntad y lo que parece destino, predeterminación o necesidad», señala Menéndez Rojas, que, con el paso del tiempo, está llegando «a la certidumbre de que no existe esa libertad que todos presuponemos que tenemos».

Además de las siluetas desnudas de hombres y mujeres en contacto con el agua, en esta exposición, organizada por Fundació Baleària, hay espacio, para otro ser vivo, el cachalote. Ha optado por él, explica, porque es «un mamífero superior con cierto desarrollo mental».

Todas las obras de ‘Inundacions’, excepto una, son inéditas. Menéndez Rojas las creó entre 2018 y este año. Muchos de los cuadros fueron pintados durante la pandemia, que de «forma inconsciente» ha impregnado la idea general que el autor quiere transmitir con esta muestra. «Estamos en una época en la que el medio en el que nos movemos es mucho más agresivo, de ahí el título de ‘Inundacions’. El agua te supera como lo ha hecho la pandemia y las crisis de 2007 y 2012, cuyas consecuencias hemos experimentado en carne propia especialmente los que trabajamos en el mundo de la cultura», afirma.

En esta muestra, el artista es fiel a su característico estilo, combinando lo figurativo con muchos elementos abstractos y un toque de surrealismo.

Los «colores húmedos» predominan en estos cuadros, pintados con acrílico sobre lienzo con pinceles y a veces también con «las manos o con paletas». Solo hay cierta calidez en obras como ‘Llama húmeda’ o ‘El regreso de la luz’, donde aparece un color naranja ocre.

Menéndez Rojas trabaja habitualmente con varios cuadros a la vez, que va transformando mientras permanecen en su estudio de Alaró. «Lo más difícil, en mi caso, es terminar una obra. He llegado a cambiar cosas el mismo día de la exposición. Lo que suelo hacer no es añadir sino quitar elementos, porque me gusta mucho lo simple», asegura. «Una vez que he dado por cerrada la pintura, ya pertenece a los otros, que son también creadores de su experiencia», comenta el creador, antes de apuntar que el arte «es un devenir comunitario y no un hecho individual». Para el artista mallorquín «la pintura es un método de autodesarrollo, de aprendizaje constante», del que puede sacar también enseñanzas que puede aplicar a la vida. El pintor tiene claro hacia dónde le gustaría que evolucionase su arte. «Quiero acceder a la simplicidad, es decir, llegar a la esencia», un reto, que como él mismo reconoce, «es casi imposible».

Menéndez Rojas, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, realizó su primera exposición individual en febrero de 1981. Desde entonces su obra ha viajado por medio mundo. Sus cuadros se han podido ver, además de en Balears, en distintas ciudades de la península, como Madrid y Barcelona, y en países como Alemania, Italia o Estados Unidos.

‘Inundacions’ se puede visitar desde mañana hasta el 28 de mayo de lunes a jueves de 11 a 13 horas, y los viernes (excepto festivos) de 18 a 20 horas.