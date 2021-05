El legado póstumo del recordado Javier Reverte

Si hay algo que Javier Reverte dejó claro en su larga e intensa carrera profesional es que ningún género literario se le resistía. Periodista de profesión, como su padre y su hermano, fue ese oficio, tan vocacional como complicado, el que le hizo conocer mundo y fue ese mundo el que lo convirtió en el gran narrador de la literatura de viajes de nuestro país en las últimas décadas.

Contador de historias

Pero Reverte no dejó de lado la ficción y es precisamente una novela, ‘Hombre al agua’, el legado póstumo del escritor, fallecido en octubre del año pasado a los 76 años a causa de un cáncer. Aún quedarán obras de Reverte que verán la luz, pero ahora es el turno de esta historia publicada por Plaza & Janés, que por desgracia el autor no pudo ver en las librerías. Es ‘Hombre al agua’ otro ejemplo de la magnífica capacidad de narrar de Javier Reverte, que siempre supo ser un excelente contador de historias, no importa si era ficción o eran realidad, como en sus viajes por Grecia, África o Italia. El lector siempre se convierte en cómplice porque sabe cómo hacerle sentir que camina por la misma senda que lo que está escrito en negro sobre blanco.

El protagonista de esta novela es un antihéroe convertido en héroe de su propia supervivencia, que se ve envuelto por amor en una historia a veces descarnada, a veces surrealista, una historia de perdedores que se creen ganadores, de personajes atípicos que se dan cita en un grupo llamado los Insurrectos, todo ello con Madrid como escenario de fondo. No se narran vidas perfectas ni trayectorias felices, no se dibuja normalidad, pero al fin y al cabo ¿qué es la normalidad? ¿La que otros nos imponen o aquello en lo que encontramos el lugar más nuestro?

Si quieren descubrirlo lean a Javier Reverte, siempre es un placer volver a su prosa, que es su mejor legado.