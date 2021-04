Literatura al viento

Santa Eulària. El Día del Libro de Santa Eulària no fue un éxito como la Diada de Sant Jordi en Vila, pero sí superó las expectativas de libreros, editores, escritores y floristas, que, por un momento, a primera hora de la mañana, temieron que el evento no se pudiera celebrar si la lluvia hacía acto de presencia. Finalmente la jornada se libró de las precipitaciones aunque no del viento, que hizo de las suyas en el paseo de s’Alamera.