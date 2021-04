El 23 de abril se celebra el Día del Libro, una fecha fundamental para recordar la importancia de la lectura y fomentar este hábito entre todos los miembros de la familia. La escritora y terapeuta Alessandra Rossin aprovechará esta oportunidad para presentar su bibliografía en la isla: sus dos libros de autoayuda 'Atrévete a ser feliz' y '¡Hola! Soy tu niño interior', su obra de prosa poética 'Sentir' y su último lanzamiento, un cuento infantil ilustrado que aborda las emociones bajo el título 'El bosque mágico'.

La escritora tendrá su propio estand en la celebración del Día del Libro el 23 de abril en Ibiza y el 25 de abril en Santa Eulària, donde los lectores podrán conocerla, charlar con ella y comprar sus libros dedicados. "En esta época en la que no podemos viajar, leer nos permite hacer un viaje hacia nuestro interior", expresa Alessandra Rossin.

-¿Cómo nace su pasión por la escritura?

-Es un hábito que tenía de niña que abandoné durante muchos años y recuperé en 2012 casi por casualidad. Estaba en el aeropuerto, a punto de comenzar un viaje que me entusiasmaba, y el vuelo tuvo seis horas de retraso. En vez de enfadarme, como habría sido lo habitual, busqué papel y boli y empecé a escribir ideas que fueron la base de mi primer libro, 'Atrévete a ser feliz'. La idea de estar con el móvil me daba un poco de miedo por si me quedaba sin batería. Así que me dejé llevar por mis pensamientos. Hablaba comigo misma e iba escribiendo en los recibos del supermercado que encontré en mi bolso. Desde ese momento llevo siempre conmigo un Moleskine.

-¿Qué escondían esas primeras notas?

-Fue un arranque que dejé en las primeras páginas del libro: "Hay veces que las cosas empiezan 'raras', como este viaje... ¡¡¡Seis horas de retraso!!! Nunca me había pasado...”. Todo lo que escribía era desde la observación, fue sin buscarlo. Me sentía extraña por no enfadarme por lo sucedido, ya que era un viaje muy importante para mí. Pero a la vez satisfecha por cómo lo estaba canalizando.

-¿Debemos 'atrevernos' para alcanzar la felicidad?

-En un momento de mi vida me di cuenta, como terapeuta, de que cuando los pacientes acudían a una terapia venían a comprar la píldora de la felicidad. Y esto no funciona así. Son las personas las que tienen que atreverse a cambiar algo en su vida para sentirse bien. Salir de una jaula de rigidez, de esa famosa zona de confort que es lo malo conocido. 'Atrévete a ser feliz' da una pincelada a muchos aspectos de la vida, trata de fomentar la reflexión en el lector con capítulos como 'Yo creo', 'Me apruebo', 'El drama', 'Atreverse', 'Emociones básicas', 'Relaciones de pareja', 'Los ciclos'... Son 20 episodios con enfoques para tomar conciencia de diferentes conceptos.

-¿En el libro anima a tomar las riendas de ese cambio?

-Invito a un cambio, sí. Las personas encuentran en este libro conceptos profundos explicados en un tono muy coloquial y fáciles de aplicar. Siempre pongo ejemplos muy sencillos: si vas a hacer una sopa de calabacín, será más o menos espesa según la cantidad de agua que le eches, ¡pero no te quejes de que sepa a calabacín! La próxima vez prueba a poner agua y pollo, a ver a qué sabe. Atrévete a cambiar a ver qué pasa.

-Su segundo libro, 'Sentir', ¿tiene el mismo formato?

-'Sentir' es totalmente diferente. Cuando me di cuenta de que había vuelto a conectar con la costumbre de escribir, busqué cosas que había escrito antes de mudarme, en Italia, con 12 ó 13 años. El estilo era totalmente diferente, con otro registro de voz. Me di cuenta de que entonces me gustaba la prosa poética y quise reconectar con esta manera más íntima de escribir. 'Sentir' lo pensé como algo mío, era muy introspectivo. Como meditaciones y reflexiones que escribía en los lugares a los que viajé en la gira de presentación de mi primer libro.

-Y acabó publicándolo...

-Sí, después me di cuenta de que me estaba gustando mucho, y que era un libro que se podía leer debajo del algarrobo. Sintiendo, meditando. He de reconocer que lo publiqué con dudas. Cuando las personas que habían leído 'Atrévete a ser feliz' venían a comprar 'Sentir', les advertía de que era muy diferente. Pero tuvo mucha aceptación: incluso a nivel terapéutico me decían que era muy bueno para meditar. Yo escribo lo que me nace, no lo que está de moda.

-Más adelante llegó un nuevo ejemplar de autoayuda, esta vez con el niño interior como protagonista.

-'¡Hola! Soy tu niño interior' es mi tercer libro, el segundo de autoayuda, que busca esa conexión del lector con su niño interior. Era un tema que había abordado de pasada en el primero, y me di cuenta de que faltaba una ampliación de este concepto, que es realmente amplio. Así que decidí dedicar un libro entero a esta figura, buscando rescatar emociones y vivencias de la niñez, ayudando a descubrir cómo afectan a los adultos que somos.

-¿Puede este libro ayudar a entender rasgos de la propia personalidad que pueden venir marcados por vivencias de la infancia?

-Aborda la parte emocional, porque realmente todo lo que hemos vivido en los primeros años de nuestra vida de niños tiñe toda nuestra vida adulta. Ha habido personas que han superado el miedo a soltar el control simplemente recordando y sanando un momento de su vida que había sido traumático. Una vivencia como puede ser sencillamente la broma de quitarte la silla cuando te vas sentar. Siempre hay como una semilla que luego hace nacer un malestar. Muchas de esas semillas las plantamos cuando somos niños, porque son las primeras veces que nos enfrentamos a diferentes situaciones.

-¿Cómo ha estructurado '¡Hola! Soy tu niño interior'?

-Es un libro totalmente dedicado a esta figura psicológica del niño interior, y lo he dividido en dos partes: teórica y ejercicios. Se puede leer la teoría del tirón, o ir acabando cada capítulo y haciendo ejercicios de la parte práctica para profundizar en ello. Los ejercicios son muy sencillos pero con ellos se obtienen resultados muy profundos: desde meditaciones hasta la escritura terapéutica, que personalmente tanto me ha servido y me gusta compartir con los demás.

-En su último lanzamiento se ha atrevido con la literatura infantil. 'El bosque mágico', un cuento ilustrado para niños, ¿por qué ha dado este salto?

-La ilustración de la portada de '¡Hola! Soy tu niño interior' se la encargué a una ilustradora gallega, mi buena amiga Rebeca Ponte, tal como yo la había imaginado, con un niño asomando detrás de una pared. Cuando la gente lo veía, me preguntaba si era un libro infantil. Así que a la 15ª vez que respondí que no, me entusiasmó el reto y empecé a escribir 'El bosque mágico', con un cambio total de registro: es un cuento ilustrado de educación emocional para niños.

Es un libro más extenso que un cuento, que tiene diferentes formas de lectura y es adecuado para edades diversas: desde el niño que ni siquiera sabe leer, que puede curiosear las ilustraciones e imaginarse jugando con los animales del bosque, hasta niños un poco más mayores que ya disfrutan de la lectura.

-¿Cómo aborda esa educación emocional a través de la historia?

-El libro es una historia que sucede en el bosque, y tiene tres momentos: una parte alrededor de una laguna, donde se desarrolla una actividad, otra de presentación de los personajes, que son las cuatro emociones básicas (enfado, alegría, miedo y tristeza representados por diferentes animales), y la tercera parte, el cierre emocional, en el que un búho ayuda a identificar los sentimientos reales de los personajes y les hace reflexionar y darse cuenta de que lo que sienten es una falta de amor.

-¿Es un cuento para ayudar a los niños a poner nombre a lo que les pasa en determinados momentos?

-Sí, la idea es crear conceptos para que los padres ayuden a los niños a poner nombre a sus emociones. Además, al final del cuento los personajes se dan cuenta de que lo que necesitan es el amor y el respeto a los demás. Habrá padres que simplemente compren el cuento a sus hijos, y otros más implicados en la educación emocional de sus hijos que estén interesados en trabajar más en este tema. Para ellos hay un grupo privado de Facebook en el que pueden acceder gratuitamente a juegos, fichas y actividades para los niños vinculados con el cuento. Recursos para ser usados como educación emocional.

-Libros de autoayuda, prosa poética y un cuento ilustrado, ¿qué será lo próximo?

-Estoy sentando las bases para otros tres libros, pero necesito el tiempo para poder desarrollarlos. Uno de ellos es un libro de viajes que será mi primera novela autobiográfica. Tuve la suerte de tener una tita, la hermana de mi madre, que nos llevaba de viaje de niños. Ahora lo hago yo con mis sobrinos. Y quiero escribir acerca de esta experiencia de amor y enseñanza a través de los viajes. Precisamente de mi tía heredé esa parte cómica de ver la vida que me gusta incluir en muchos de mis libros. Otra de mis futuras obras tratará de las comunicaciones y relaciones, y en la tercera volveré un poco al estilo de 'Sentir', ahondando en las sensaciones que voy teniendo en determinados lugares.

-¿Dónde se pueden comprar sus libros?

-En mi tienda, Bienestar Ibiza, en Santa Eulària, a través de mi página web (www.alessandrarossin.com) y por Amazon, en la Fnac, la Casa del libro o El Corte Inglés. En Formentera, los pueden encontrar en la librería Tur Ferrer en Sant Francesc. Por supuesto, en el Día del Libro el 23 de abril en Ibiza también se podrán comprar todos mis libros en mi estand, y el día 25 de abril en Santa Eulària.