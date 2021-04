El festival Ibicine, que celebra este fin de semana su cuarta edición, ha puesto a la venta sus entradas con un fin solidario. Todo el dinero que se recaude irá destinado a dos entidades de la isla, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Centro de Protección Animal de sa Coma.

«Debido a la gran demanda, y conscientes de la situación actual de pandemia y la necesidad de promover una cultura segura, se ponen a la venta entradas, tanto para la gala como para las proyecciones que se van a celebrar del 24 al 2 de mayo», señalaron ayer los organizadores a través de una nota. «De esta manera, el espectador que acuda al cine no solo va a seguir apoyando el cine y la cultura, sino que, además, está poniendo su granito de arena en un momento difícil para muchas asociaciones», aseguraron.

«El espectador, además de apoyar el cine y la cultura, está poniendo su granito de arena en un momento muy difícil para las asociaciones»

«Ha sido muy difícil decidir a qué asociaciones destinar la ayuda porque hay muchas y todas lo necesitan, soy consciente de ello», señaló la directora de Ibicine, Helher Escribano. «Personalmente me he guiado por el corazón; por una parte, los animales son mi debilidad y en confinamiento ha quedado muy claro el gran apoyo emocional que proporcionan, sufro de pensar que en los refugios no vayan a poder cuidar a aquellos ‘sin hogar’ por fondos insuficientes y, por eso, elegí a la Fundación Perros Abandonados que gestiona el Centro de Protección Animal sa Coma», dijo

La otra entidad que recibirá una inyección solidaria es la Asociación Española Contra el Cáncer. «Ya doné mi pelo y he vivido de cerca lo que es la enfermedad. Son un gran apoyo para los afectados y quería agradecerles todo lo que hacen por ellos y sus familias. Espero que esto les ayude e impulse a seguir con su gran labor», añadió Escribano.

Las entradas tienen un precio de 5 euros por proyección y 20 euros la inauguración y ya están a la venta en la web del Ayuntamiento de Ibiza y a través de la web del Festival www.ibicine.es , donde también se puede consultar la programación. Debido a la crisis sanitaria, el aforo es limitado y los asistentes deberán llevar mascarilla en todo momento.