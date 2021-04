El ceramista más influyente de las últimas décadas en Ibiza, Antoni Ribas Costa, Toniet (Sant Jordi, 1955), celebra medio siglo de trayectoria con la exposición ‘Paraules dins la terra’, que se inaugura hoy en Sa Nostra Sala de Ibiza a las 20 horas, donde permanecerá hasta el 14 de mayo. La muestra es una selección de sus obras más características desde 1971, procedentes del fondo museográfico del Museu Etnogràfic d’Ibiza, de la colección personal del propio artista y de diversas colecciones particulares.

Toniet se mostró ayer en la presentación de la muestra «orgulloso» de poder compartir su trabajo con la gente de Ibiza y «emocionado» por poder ver algunas de sus piezas más antiguas, «que hace tiempo que no veía». El ceramista no quiso destacar ninguna de sus piezas, porque, aseguró, «lo importante es la obra y la trayectoria en general. Todo va ligado». «Desde que empecé a trabajar con un pequeño trozo de barro hasta ahora, puedo ver la evolución que he hecho como artista y como maestro, siempre con la misma ilusión que cuando empecé», dijo.

« Es un artista que se comunica a través del barro y que también hace una importante labor como docente, enseñando el oficio de ceramista» SARA RAMON - CONSELLERA INSULAR DE CULTURA

Al ser preguntado sobre si cuando empezó en el oficio pensó que algún día llegaría a los 50 años de profesión, aseguró que siempre ha preferido vivir al día: «He elegido la intuición y la incertidumbre a hacer un proyecto a largo plazo para construir mi vida».

«Una vida dedicada al barro»

Por su parte, la consellera insular de Cultura, Sara Ramon destacó que la muestra representa «una vida dedicada al barro» y aseguró que el título, ‘Paraules dins la terra’, resume muy bien la obra de Toniet: «Es un artista que se comunica a través del barro y que también hace una importante tarea como docente, enseñando el oficio de ceramista. Con esta exposición se rinde homenaje al artista y al maestro, y se pone en valor su obra siempre en constante evolución, experimentando con materias naturales y aplicando técnicas mixtas», señaló, y dio las gracias a los particulares que han dejado sus obras temporalmente para esta exposición.

Además, la muestra cuenta con la colaboración del departamento de Promoción Económica, puesto que se enmarca dentro de los Días Europeos de la Artesanía. Por ello, asistieron a la presentación la consellera del ramo, Maria Fajarnés, y la directora insular de Industria, Irene Torres.

«Un artista único»

Susana Cardona, comisaria de la exposición, explicó que esta muestra permite al espectador disfrutar de las cinco décadas de trabajo de Toniet, analizando la evolución «de un artista único, que representa a los artesanos ibicencos, pero que por su proceso de creación y el final de sus obras se puede catalogar como artista, no solo artesano, fusionando con maestría pintura y escultura».

Cardona se mostró agradecida de volver a trabajar con el ceramista, del que ya montó una retrospectiva en 2006 en el Etnogràfic, aunque reconoció la dificultad de hacer una selección que reflejara la trayectoria de Toniet dentro de una obra tan extensa.

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas, cumpliendo con todas las medidas sanitarias que dictan los protocolos del covid.