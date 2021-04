Acostumbrada a ofrecer un concierto al mes, la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa volvía a subir a un escenario después de su última actuación a finales del año pasado, con el ‘Concert de Nadal’. La crisis no solo ha reducido drásticamente su actividad, sino que también impide juntar a todos los músicos en los ensayos previos, aunque vieron compensado su esfuerzo con un reencuentro igual de deseado por el público.

Tras finalizar las últimas notas de ‘How to train your dragon’, de John Powell, el público de Can Ventosa vuelve a dedicar una larga y sonora ovación a la Banda Simfònica Ciutat d’Ibiza. Más entregada aún por ser el tema que cierra el ‘Concert de Primavera’, la primera actuación que esta agrupación ha podido ofrecer este año.

El director, Miquel Àngel Aguiló, visiblemente ilusionado, se confiesa al auditorio. «Muchísimas gracias, no imaginábamos que pudierais llegar a disfrutar tanto. Entonces le sorprenden un par de voces espontáneas entre el público. «Es que nos hacía mucha falta un concierto», se escucha gritar, provocando una carcajada general. De hecho, no quedó ni un asiento libre de los 225 disponibles, la mitad del aforo total, permitidos por las restricciones sanitarias.

Concluía así con éxito unas semanas de preparativos que suponen un gran esfuerzo de organización e imaginación. Al no poder reunirse a todos los músicos en las aulas del patronato municipal de música, los ensayos se han llevado a cabo de manera fragmentada.

Rompecabezas organizativo

«Primero tocan los metales, algunos clarinetes y algo de percusión. Después se van y entra el resto de músicos a tocar las mismas piezas», explica Aguiló. «De manera que tenemos que imaginar los instrumentos que no suenan y hacer los arreglos pensando en que habría más partes al mismo tiempo».

También queda condicionado por el hecho de que no pueden llegar a juntarse más de 30 músicos sobre el escenario. No solo debe ajustarse el repertorio a estas limitaciones, sino que la banda se divide en dos subgrupos para que todos pueden participar en el concierto.

Así, el primer conjunto que sube al escenario interpreta la mitad del programa, ‘El tío Caniyitas’ de Ricardo Dorado, ‘Four Winds’, de Robert Sheldon, y ‘Abracadabra’, de Frank Ticheli. Después, una parte de la banda se retira y, con los nuevos músicos, se completa el concierto con ‘Ammerland’, de Jacob de Haan, ‘Majestia’, de James Swearingen, y el tema central de la película ‘Cómo entrenar a tu dragón’.

El repertorio también se ensaya hasta media hora antes de que llegue el público. Al contrario que en la sesiones fragmentadas en las aulas del patronato, ahora pueden juntarse todos los músicos previstos en cada parte del repertorio. Sus ganas de tocar ante una audiencia superan estas adversidades.

«Sí que hace más ilusión ahora, porque en situaciones normales tendríamos un concierto cada mes», constata el saxo tenor Pere Prieto. «Nos hace falta retomar la vida cultural», subraya el músico.

«La pandemia se ha cebado mucho con el sector musical y artístico», lamenta Miquel Àngel Aguiló. «Pero ahora es un lujo tener la oportunidad de tocar ante la gente, porque el primer concierto tras el confinamiento los dimos por streaming, sin público. Había una frialdad total», recuerda el director.