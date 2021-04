Sebastià Alzamora: «Manel Marí es una inspiración para todos los que escribimos en catalán»

«Era y soy un amigo de Manel Marí. Era y soy un admirador de su poesía», así se definió el escritor mallorquín Sebastià Alzamora en la presentación, este jueves en Can Ventosa, del número monográfico de la revista Eivissa del Institut d’Estudis Eivissencs dedicado a la memoria del poeta, en el tercer aniversario de su muerte. Alzamora aseguró que forma parte de la comunidad «cada vez más amplia» de ‘manelófilos’: «Manel Marí es una inspiración, un estímulo, un referente, un modelo para todos los que intentamos escribir en catalán. Lo fue en vida y lo sigue siendo ahora que falta. Fue una feliz reunión de talento, creatividad e imaginación, y también de rigor, trabajo y exigencia, con él mismo y con los demás. Una exigencia siempre amable», aseguró Alzamora, que señaló que «la brillantez de Marí nos interpela y nos obliga, porque es una responsabilidad ser contemporáneo de un poeta como él».

La presentación comenzó con la lectura de un poema de Pau Sarradell dedicado a la memoria de Marí por parte de su compañera, Eva Llorenç, presente en el acto junto a los padres del poeta, Alfons García Ninet y Dorita Marí, su hermana Marta y su hija, Joana, además de otros familiares. Llorenç agradeció las aportaciones de los más de 40 colaboradores «de los dos lados del Mediterráneo» en la publicación, «que son -dijo- como las piezas de un puzle que nos aproximan al poeta, al amigo y al compañero». También informó de la «alegría» de la pronta publicación de la antología poética de Manel Marí por parte de la editorial Proa, de la mano del poeta Carles Rebassa y con la colaboración del propio Alzamora.

Por parte del Institut, Maurici Cuesta se felicitó de una de las «ventajas» que hemos sacado de la pandemia, como es que todos los que no pudieron asistir a la presentación la pudieran seguir a través del canal de Youtube del IEE, donde quedará para el futuro. Cuesta agradeció sobre todo la perseverancia de Alfons García Ninet, responsable de que tuvieran la oportunidad de participar amigos de Marí desde su infancia y del mundo académico de primer orden. Recordó además que en esta ocasión, además de las bibliotecas de las islas y de todas las universidades del ámbito lingüístico catalán, se ha enviado la revista a todos los institutos de Secundaria de la isla para que los estudiantes puedan consultarla.

«Situación anímica difícil»

Por último, el director de la publicación, Enric Ribes, confesó que, pese a la insistencia de García Ninet, no se había visto «con el corazón suficiente» para escribir un artículo, por la íntima amistad que le unía con Manel Marí, que junto a su pareja fueron «unos ángeles» para él cuando estudiaba el doctorado en Valencia: «Fui leyendo los artículos y me ponían en una situación anímica muy difícil. Me sentí incapaz, así que decidí hacer la revista tan amorosamente como supiera».