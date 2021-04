Marqués termina el rodaje de ‘El club del paro’, su nueva película

Tras el éxito cosechado con ‘Campeones’, como guionista, a David Marqués le ha llegado el momento de ponerse de nuevo detrás de las cámaras para dirigir su nueva película, ‘El club del paro’. Es su quinto largometraje tras ‘Aislados’, ‘Desechos’, ‘En fuera de juego’ y ‘Dioses y perros’, y ya tiene fecha de estreno, el 3 de septiembre. El ibicenco terminó el rodaje la pasada semana y ya ha comenzado el montaje de la que será una comedia de situación en la que la miga estará en las conversaciones de los personajes. Marca de la casa.

«Hemos contado con un equipo y un reparto de lujo», sentencia Marqués, para una historia que se centra en las charlas que mantienen cuatro amigos en situación de desempleo en un bar, algo más común de lo que nos gustaría a todos. Cuatro colegas que están interpretados por sospechosos habituales en la filmografía de Marqués: Eric Francés, Adrià Collado, Fernando Tejero y Carlos Areces, acompañados por secundarios como Antonio Resines, María Isasi o Héctor Montoliú y varios cameos ilustres que Marqués no quiere desvelar de momento.

Una historia de bar

La historia de ‘El club del paro’ nació no en esta crisis sino en la anterior, en una conversación de bar de Marqués con tres periodistas ibicencos, David Ventura, Josep Àngel Costa y Raül Medrano. «Pensamos que se podría hacer una serie solo con cuatro amigos parados en un bar contando sus miserias y nos pusimos manos a la obra». Marqués y Ventura escribieron varios guiones que movieron por productoras. «Incluso hicimos una promo de doce minutos —recuerda Marqués—, pero al final todo se complicó». Entonces no cuajó, pero ahora, con la crisis de nuevo como gran amenaza, el proyecto ha salido adelante, no como serie, pero sí como película, de la mano de la productora Sunrise Pictures: «He utilizado algunas de las cosas de entonces y le he añadido otras historias para redondear el guion», cuenta el director.

La película tiene algunos guiños a Ibiza. De hecho, el bar de enfrente al que se reúnen los cuatro amigos se llama Bodega Los Gatos, como la casi mítica tasca del Sant Antoni de la juventud de Marqués. Por otra parte, el tema central de la película, del que se ha rodado un videoclip, es de Muchachito.

Cuando se le pregunta si es buen momento para estrenar una película con la que está cayendo, Marqués contesta resignado: «¿Y cuándo es buena época? El problema es que ahora, con las restricciones, la gente tiene una excusa más para no ir al cine, pero ya veremos...».

De momento le queda otro estreno por delante. ‘Descarrilados’, película de Fernando García Ruiz de la que Marqués es guionista, tiene previsto llegar a las salas en el mes de agosto. Una comedia con Arturo Valls, Ernesto Sevilla y Julián López como anzuelos.