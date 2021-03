La creatividad de Tomeu Coll y la ironía de Groucho Marx

«Paren el mundo que yo me bajo» es una de las frases más memorables de Groucho Marx y la que da título a la nueva exposición de Tomeu Coll (Lloseta, Mallorca,1979), que se podrá visitar a partir de esta tarde y hasta el 30 de abril en la sala Refectori del Ayuntamiento de Ibiza, en Dalt Vila. Como explica el propio artista, la ironía y el surrealismo del célebre actor y humorista norteamericano han sido la fuente de inspiración y «el hilo conductor» de ‘Atura, que jo baix!’. A Coll le gusta jugar con la sinestesia y es lo que ha hecho a partir de varias frases célebres de Groucho Marx. «El juego era intentar plasmar en lienzo o en papel lo primero que me venía a la cabeza leyendo esas frases», detalla el artista, que hoy está en la isla para encargarse del montaje y asistir a las 20 horas a la apertura de la muestra. «Siempre he sido muy cañero y crítico en mis obras, pero esta vez, a través de la ironía de Groucho Marx, lo que pretendía era mostrar el vaso medio lleno, no medio vacío», explica. « Es una exposición muy divertida, la he disfrutado mucho. Se trata de valorar todo lo bueno que me rodea porque soy un privilegiado. A pesar de la pandemia, he seguido exponiendo y llevo trabajando como artista más de veinte años», resalta.