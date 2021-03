Snyder, el triunfo del director

Tres años después de realizar su primera aproximación a la figura de Superman en El hombre de acero (2013), Zack Snyder unió a los dos emblemas de la factoría DC Comics en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia (2016). En ese momento parecía claro que en los despachos de DC y Warner se estaba cociendo un universo expandido similar al que Marvel desarrollaba con Los Vengadores.

Curiosamente, uno de los primeros responsables del Universo Cinemático Marvel, Joss Whedon, recaló en las filas cinematográficas de la competidora para escribir el guion de Liga de la Justicia (2017), la película con la que Snyder echaba el resto por la borda: tras la muerte del hombre de acero de Metrópolis, Batman y Wonder Woman se unían al pack completo de superhéroes DC que forman la denominada Liga de la Justicia: Aquaman, Flash y Cyborg.

Al final de Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia ya se nos anunciaba, según el modo habitual de la sorpresa postcréditos, la aparición en escena de los otros miembros. Después, solo Wonder Woman y Aquaman han tenido, de momento, la continuidad mediante películas individuales que Snyder había planeado en calidad de productor, aunque se anuncia para 2022 The flash, dirigida por Andy Muschietti.

¿Pero, qué pasó con Liga de la Justicia para que, cuatro años después, aparezca una nueva versión de este filme, de cuatro horas de duración –dos más que el anterior– y titulada explícitamente La Liga de la Justicia de Zack Snyder?

Hay diversas razones. Una atañe a la autoría de las películas de estas características, diseñadas más por los ejecutivos del estudio, tras arduo estudio de mercado y potencial tratamiento de la historia para llegar al público más amplio –parece que aquí tuvo un papel más que relevante Kevin Tsujihara, director ejecutivo de Warner–, que por directores, guionistas y productores.

La reformulación de Supermán

Snyder pretendía una cosa tras la muerte de Superman en el anterior filme, pero en el montaje estrenado comercialmente salió algo bien distinto. De la reformulación del héroe icónico que siempre ha sido Superman, de su trágica ausencia para los mortales, se pasó a un puzle extraño que pasaba de lo épico a lo íntimo con notas absurdas y desperdigadas de comicidad.

Aunque no está acreditado como tal, Whedon acabó siendo el codirector del filme. No era esa su intención inicial. A él se le contrató para escribir el guion, pero se encargó de realizar secuencias adicionales y controlar el montaje definitivo después de que Snyder abandonara el proyecto. Y si comparamos por ejemplo 300, Watchmen y Sucker punch, tres de los filmes de Snyder, con Vengadores: la era de Ultrón y la teleserie Buffy, cazavampiros, responsabilidad de Whedon, veremos que son dos cineastas que pese a navegar por el mismo río, el de los superhéroes, no se parecen en nada. Los directivos del estudio no quedaron muy contentos con el material filmado por Snyder y le pidieron que volviera a rodar bastantes secuencias, lo que encareció considerablemente el filme. Las discrepancias entre director y productores llegaron a su fin en mayo de 2017, cuando Whedon sustituyó a Snyder. Según algunas versiones, Snyder fue despedido. Según otras, él dejó la película. Pero hay otro dato mucho más relevante: dos meses antes, en marzo, la hija de Snyder, Autumn, de 20 años, se había suicidado. Tampoco está muy claro si Whedon ayudó a terminar la producción de común acuerdo con Snyder o si no hubo ningún tipo de colaboración entre ellos.

Baja recaudación

Pese a los esfuerzos de Whedon en complacer a los directivos de Warner, su montaje no funcionó lo bien que se esperaban: la recaudación de Liga de la Justicia es a día de hoy una de las más bajas de los filmes de DC, 550 millones de euros, aunque teniendo en cuenta que costó poco más de 250 millones, tampoco se trata de un fracaso estrepitoso. Mientras tanto, la versión original de Snyder se iba convirtiendo en una ansiada pieza de culto. En poco tiempo empezaron a circular por las redes comentarios de fans del director y de seguidores de los personajes de los cómics originales reclamando el estreno del director’s cut de Snyder. Se creo un hashtag para tal fin, de nombre #ReleaseTheSnyderCut. Y la presión dio sus frutos.

Hace un año, en pleno confinamiento, se anunció que, con el título de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, se podría ver en HBO Max la versión del director. La plataforma barajó inicialmente dos posibles formas de lanzarla: una película de cuatro horas y una miniserie de cuatro capítulos de 60 minutos de duración cada uno. Finalmente, el propio Snyder ha validado solo la versión en formato largometraje, en la línea del Ultimate cut que dedicó a su filme Watchmen.

De este modo, la historia de Batman y Wonder Woman reclutando metahumanos para salvar la humanidad, y que el sacrificio mortal de Superman no resulté inútil, aparece con una concepción formal, dramática y espacial diferente a cómo la vimos en su momento. El triunfo de los superhéroes es el triunfo del director.