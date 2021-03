‘Truth (Es Vedrà)’ es un tema compuesto al piano por Bart Sunshine, nombre artístico, una compositora y terapeuta Gestalt afincada en la islas desde hace 16 años. Junto a otros 12 pianistas de diferentes partes del mundo, la artista procedente de Madrid es la única española que ha participado en la elaboración de un álbum denominado ‘Hope’, que pretende llevar algo de esperanza en forma de música a los hogares en estos tiempos tan difíciles de coronavirus. «Estuve 10 años trabajando como músico en Ibiza en diferentes locales y restaurantes hasta que decidí cambiar mi rumbo y me inscribí en diferentes cursos de terapeuta Gestalt, que es a lo que me he estado dedicando estos últimos años», explica Bárbara Miguel, su nombre oficial.

Debido a la pandemia derivada del covid, la artista decidió que era hora de volver a desempolvar las partituras y a continuar con su faceta creativa, ligada, eso sí, a todo lo aprendido durante estos años como terapeuta. «Me puse en contacto con una distribuidora online y empecé a dar salida a mis temas en plataformas digitales», continúa. «La verdad es que estoy teniendo bastante buena acogida», agrega contenta.

Sus canciones están teniendo mucho éxito a nivel internacional, con 10.000 oyentes mensuales en EEUU y Japón, tanto que Jean Paul Zoghbi, un pianista del Líbano, le contactó para que participara en este proyecto musical junto a otros 11 compañeros de profesión.

El sello alemán Silent Beat apostó por el proyecto y desde hace varias semanas han estado estrenando cada viernes en diferentes plataformas online dos canciones del álbum, que se estrena oficialmente hoy. ‘Truth’, la canción de Bart Sunshine, fue lanzada el viernes pasado.

«Desde que vi que las canciones tenían mucho éxito en Japón y EEUU se me ocurrió la idea de relacionarlas con alguna parte de la isla, ya que hace tiempo que los temas que compongo se basan en emociones. Por eso elegí es Vedrà para esta canción, ‘Truth’, porque es la emoción que me trasmite siempre este islote», relata la madrileña.

Respeto, profundidad y verdad, tres adjetivos con los que describe esta joven su canción ‘de pandemia’, en la que en lugar de transmitir la angustia y la ansiedad de la situación que atravesamos, ha preferido centrarse en el aprendizaje que trae siempre cada crisis. «Como terapeuta agradezco muchos las crisis porque traen verdad», asegura.